«За бои были большие суммы». Елеусинов рассказал о неудачной попытке перехода в профи и хорошем контракте с Хирном
Казахстанский
Казахстанский
Напомним, в начале 2017 года Елеусинов начал работу с австралийской компанией MJA Entertainment`s и должен был начать профессиональную карьеру в мае в Китае.
Позже стало известно, что это соглашение расторгнуто.
«Те же ребята, в принципе, и обращались, которые сейчас являются моими менеджерами. Контракт был очень хороший, выгодный в материальном плане. Очень большие суммы там были за бои. После Олимпиады было просто идеально получить такой контракт. Да, говорили, что это австралийская компания, у нее нет денег, никто не знает ее. Видимо инвесторами должны были быть, как я понял, китайцы. Но в последний момент они отказались с ними работать. А у него самого, видимо, денег не было. И контракт разорвать пришлось тоже», — рассказал боксер.
Спустя год после разрыва контракта в MJA Entertainment`s было объявлено о сотрудничестве Елеусинова с британским промоутером Эдди Хирном, под крылом которого он провел уже пять боев в профи и во всех одержал победы — три нокаутом.
«Я очень доволен сотрудничеством с Эдди Хирном. И доволен тем, что эти ребята смогли выбить для меня хороший контракт. Он профессионал своего дела, видно по нему. У него каждый месяц