WBC придумал внезапное взвешивание для боксеров после госпитализации экс-соперника Головкина

Источник: РИА "Новости"

«В 2019 году мы сделаем все возможное для решения проблем, связанных со сгонкой веса. Мы ввели процедуру, предполагающую взвешивание за 30 дней и за семь дней до боя, но этого недостаточно», — сказал президент WBC Маурисио Сулейман, припомнив недавний случай с канадцем Давидом Лемье, который попал в больницу из-за обезвоживания, пытаясь сделать вес к бою.

«WBC введет еще несколько мер, включая внезапные проверки веса боксеров вне зависимости от их местонахождения, а также перед выходом на ринг», — пообещал Сулейман.

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Напомним, Лемье готовился выйти на ринг в рамках вечера бокса 15 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, но был госпитализирован с сильным обезвоживанием, а сам бой пришлось отменить.

Позже канадец объявил о переходе в дивизион выше.