WBC придумал внезапное взвешивание для боксеров после госпитализации экс-соперника Головкина

«В 2019 году мы сделаем все возможное для решения проблем, связанных со сгонкой веса. Мы ввели процедуру, предполагающую взвешивание за 30 дней и за семь дней до боя, но этого недостаточно», — сказал президент WBC Маурисио Сулейман, припомнив недавний случай с канадцем Давидом Лемье, который попал в больницу из-за обезвоживания, пытаясь сделать вес к бою.
«WBC введет еще несколько мер, включая внезапные проверки веса боксеров вне зависимости от их местонахождения, а также перед выходом на ринг», — пообещал Сулейман.
Напомним, Лемье готовился выйти на ринг в рамках вечера бокса 15 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, но был госпитализирован с сильным обезвоживанием, а сам бой пришлось отменить.
Позже канадец объявил о переходе в дивизион выше.
На MSG Лемье дебютировал в октябре 2015 года, когда техническим нокаутом в восьмом раунде проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (38−1−1, 34 КО), который защитил титулы WBA (Super), WBC (Interim) и IBO и отобрал у канадца пояс IBF.