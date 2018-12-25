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13:15 (мск), источник: Vesti.kz

WBC придумал внезапное взвешивание для боксеров после госпитализации экс-соперника Головкина

Всемирный боксерский совет (WBC) планирует в наступающем 2019 году уделить особое внимание вопросам, связанным с весом боксеров и схемами, которые они применяют для сгонки веса.

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Источник: РИА "Новости"

«В 2019 году мы сделаем все возможное для решения проблем, связанных со сгонкой веса. Мы ввели процедуру, предполагающую взвешивание за 30 дней и за семь дней до боя, но этого недостаточно», — сказал президент WBC Маурисио Сулейман, припомнив недавний случай с канадцем Давидом Лемье, который попал в больницу из-за обезвоживания, пытаясь сделать вес к бою.

«WBC введет еще несколько мер, включая внезапные проверки веса боксеров вне зависимости от их местонахождения, а также перед выходом на ринг», — пообещал Сулейман.

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Напомним, Лемье готовился выйти на ринг в рамках вечера бокса 15 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, но был госпитализирован с сильным обезвоживанием, а сам бой пришлось отменить.

Позже канадец объявил о переходе в дивизион выше.

На MSG Лемье дебютировал в октябре 2015 года, когда техническим нокаутом в восьмом раунде проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (38−1−1, 34 КО), который защитил титулы WBA (Super), WBC (Interim) и IBO и отобрал у канадца пояс IBF.

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