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16:27 (мск), источник: Vesti.kz

Елеусинов назвал сроки следующего боя в профи и поделился настроем на чемпионские поединки

Казахстанский боксер-профессионал Данияр Елеусинов (5−0, 3 КО), проводящий пока рейтинговые бои, рассказал о своих планах на чемпионские поединки.

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«Сейчас у меня идут рейтинговые бои. Но в дальнейшем 10-раундовые бои — они уже предполагают, что ты будешь драться за какой-то региональный титул. Региональный, потом интерконтинентальный. И дальше уже побыстрее пойдет», — рассказал боксер в интервью Sports nation.

Сейчас боксер находится в Астане. Точной даты его следующего боя пока нет.

«Следующий бой планируется в феврале. Середина — конец февраля. Думаю, в январе поеду готовиться уже. Чтобы где-то 1,5 месяца у меня было на подготовку», — поделился Елеусинов.

Он думал, как олимпийский чемпион я итак много умею — Елеусинов о недопонимании с американским тренером и недовольстве отца.

Напомним, что Елеусинов перешел в профи в марте 2018 года и выиграл все пять поединков, проведенных в 2018 году. Казахстанец по два раза выступал в США и Великобритании, а еще один поединок состоялся в Монако.

Елеусинов назвал сроки следующего боя в профи и поделился настроем на чемпионские поединки
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