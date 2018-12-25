Елеусинов назвал сроки следующего боя в профи и поделился настроем на чемпионские поединки
Казахстанский
Казахстанский
«Сейчас у меня идут рейтинговые бои. Но в дальнейшем 10-раундовые бои — они уже предполагают, что ты будешь драться за
Сейчас боксер находится в Астане. Точной даты его следующего боя пока нет.
«Следующий бой планируется в феврале. Середина — конец февраля. Думаю, в январе поеду готовиться уже. Чтобы
Он думал, как олимпийский чемпион я итак много умею — Елеусинов о недопонимании с американским тренером и недовольстве отца.
Напомним, что Елеусинов перешел в профи в марте 2018 года и выиграл все пять поединков, проведенных в 2018 году. Казахстанец по два раза выступал в США и Великобритании, а еще один поединок состоялся в Монако.