Елеусинов назвал сроки следующего боя в профи и поделился настроем на чемпионские поединки

«Сейчас у меня идут рейтинговые бои. Но в дальнейшем 10-раундовые бои — они уже предполагают, что ты будешь драться за какой-то региональный титул. Региональный, потом интерконтинентальный. И дальше уже побыстрее пойдет», — рассказал боксер в интервью Sports nation.

Сейчас боксер находится в Астане. Точной даты его следующего боя пока нет.

«Следующий бой планируется в феврале. Середина — конец февраля. Думаю, в январе поеду готовиться уже. Чтобы где-то 1,5 месяца у меня было на подготовку», — поделился Елеусинов.

Он думал, как олимпийский чемпион я итак много умею — Елеусинов о недопонимании с американским тренером и недовольстве отца.