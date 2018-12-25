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18:32 (мск), источник: Р-Спорт

Российский чемпион объяснил, почему у Украины так много побед в боксе

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Чемпион мира по боксу по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол предположил, почему украинцы ярко проявляют себя на профессиональном ринге.

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Источник: AFP 2018

«Когда Ломаченко, Усик, Гвоздик, Далакян уходили в профессионалы, было ощущение, что они должны добиться чего-то высокого, — приводит слова Бивола радио “Зенит”. — Так и случилось: они были яркими любителями и стали такими же сильными профессионалами. Как я понимаю, поначалу они тренировались у отца Ломаченко, и по ним было видно, что они будут на высоких позициях в профессиональном боксе».

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Он также прокомментировал высказывание Усика о том, что любительский бокс сильнее профессионального.

«Нельзя сказать, что любительский бокс сильнее, как и профессиональный, — сказал Бивол. — Это два чуть разных вида спорта. Конечно же, если у тебя есть основа любительская, тебе будет намного проще в профессионалах. На самом деле, в любителях ты больше действуешь эмоционально и делаешь многие вещи на автомате. А чтобы работать на автомате, ты должен быть очень хорошо натренирован: это твои двойки, движения ног. И эти ребята просто сумели очень грамотно перевести свою любительскую школу на профессиональный ринг, вот и всё. Можно сказать, что любительский бокс именно этим людям здорово помог. В принципе, так оно и должно действовать».

Ломаченко, Усик, Гвоздик и Далакян являются действующими чемпионами мира.

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