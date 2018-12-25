Российский чемпион объяснил, почему у Украины так много побед в боксе

«Когда Ломаченко, Усик, Гвоздик, Далакян уходили в профессионалы, было ощущение, что они должны добиться чего-то высокого, — приводит слова Бивола радио “Зенит”. — Так и случилось: они были яркими любителями и стали такими же сильными профессионалами. Как я понимаю, поначалу они тренировались у отца Ломаченко, и по ним было видно, что они будут на высоких позициях в профессиональном боксе».

«Нельзя сказать, что любительский бокс сильнее, как и профессиональный, — сказал Бивол. — Это два чуть разных вида спорта. Конечно же, если у тебя есть основа любительская, тебе будет намного проще в профессионалах. На самом деле, в любителях ты больше действуешь эмоционально и делаешь многие вещи на автомате. А чтобы работать на автомате, ты должен быть очень хорошо натренирован: это твои двойки, движения ног. И эти ребята просто сумели очень грамотно перевести свою любительскую школу на профессиональный ринг, вот и всё. Можно сказать, что любительский бокс именно этим людям здорово помог. В принципе, так оно и должно действовать».