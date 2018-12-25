Российский чемпион объяснил, почему у Украины так много побед в боксе
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Чемпион мира по боксу по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол предположил, почему украинцы ярко проявляют себя на профессиональном ринге.
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Чемпион мира по боксу по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол предположил, почему украинцы ярко проявляют себя на профессиональном ринге.
«Когда Ломаченко, Усик, Гвоздик, Далакян уходили в профессионалы, было ощущение, что они должны добиться
Он также прокомментировал высказывание Усика о том, что любительский бокс сильнее профессионального.
«Нельзя сказать, что любительский бокс сильнее, как и профессиональный, — сказал Бивол. — Это два чуть разных вида спорта. Конечно же, если у тебя есть основа любительская, тебе будет намного проще в профессионалах. На самом деле, в любителях ты больше действуешь эмоционально и делаешь многие вещи на автомате. А чтобы работать на автомате, ты должен быть очень хорошо натренирован: это твои двойки, движения ног. И эти ребята просто сумели очень грамотно перевести свою любительскую школу на профессиональный ринг, вот и всё. Можно сказать, что любительский бокс именно этим людям здорово помог. В принципе, так оно и должно действовать».
Ломаченко, Усик, Гвоздик и Далакян являются действующими чемпионами мира.