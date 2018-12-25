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22:32 (мск), источник: ТАСС

Поветкин сообщил, что намерен продолжить боксерскую карьеру

ТАСС, 25 декабря. Российский боксер Александр Поветкин не намерен уходить из профессионального спорта и собирается провести бой в апреле 2019 года. Об этом сообщил сам спортсмен, чьи слова приводит пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса».

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Источник: Reuters
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В сентябре 39-летний россиянин проиграл британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде и не смог завоевать три титула чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер») и Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе. Позже российский спортсмен перенес операции на локтевых суставах обеих рук.

«Операция прошла хорошо, сейчас восстанавливаюсь, скоро буду постепенно увеличивать нагрузки, — сказал Поветкин. — Как я уже говорил, завязывать с боксом я не собираюсь. Буду готовиться к бою, надеюсь, как и планировалось, он будет в апреле».

Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года. Всего на его счету 34 победы (24 нокаутом) и два поражения.

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