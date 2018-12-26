Головкину предложили бой с небитым чемпионом-суперсредневесом и призвали поторопиться

Источник: Reuters

«Мы слышали слухи, что Головкин может захотеть перейти на ESPN. Так что, если он задумает перейти в суперсредний вес, это именно такой бой замотивирует Рамиреса остаться в 168 фунтах еще на один вечер. Думаю, это крутейший поединок для всех фанатов», — цитирует BoxingScene Сапари.

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При этом тренер Рамиреса отметил, что долго ждать ответа Геннадия они не будут. По словам наставника, мексиканцу сложно гонять вес до нынешнего лимита, и он не против уже начать готовиться под полутяжелый — 175 фунтов.

«В полутяжелом вес есть куда лучше варианты показать себя против классных соперников. Поговорим об этом с Бобом Арумом после Нового года», — добавил Сапари.

Напомним, Головкин и Рамирес вместе тренировались в зале Big Bear в Калифорнии. Сейчас, после отказа НВО от боксерских программ, GGG является свободным агентом и выбирает лучший вариант. Помимо ESPN на казахстанца претендуют еще две платформы.