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08:29 (мск), источник: Vesti.kz

Головкину предложили бой с небитым чемпионом-суперсредневесом и призвали поторопиться

Бывший чемпион мира в среднем весе 36-летний казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) является идеальным кандидатом в соперники для 27-летнего чемпиона WBO в суперсреднем дивизионе Хильберто Рамиреса (39−0, 25 КО). Такого мнения придерживается тренер мексиканца Эктор Сапари.

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Источник: Reuters

«Мы слышали слухи, что Головкин может захотеть перейти на ESPN. Так что, если он задумает перейти в суперсредний вес, это именно такой бой замотивирует Рамиреса остаться в 168 фунтах еще на один вечер. Думаю, это крутейший поединок для всех фанатов», — цитирует BoxingScene Сапари.

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При этом тренер Рамиреса отметил, что долго ждать ответа Геннадия они не будут. По словам наставника, мексиканцу сложно гонять вес до нынешнего лимита, и он не против уже начать готовиться под полутяжелый — 175 фунтов.

«В полутяжелом вес есть куда лучше варианты показать себя против классных соперников. Поговорим об этом с Бобом Арумом после Нового года», — добавил Сапари.

Напомним, Головкин и Рамирес вместе тренировались в зале Big Bear в Калифорнии. Сейчас, после отказа НВО от боксерских программ, GGG является свободным агентом и выбирает лучший вариант. Помимо ESPN на казахстанца претендуют еще две платформы.

Свой последний бой Головкин провел в сентябре этого года, когда в матче-реванше проиграл мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 35 КО). Тем самым GGG потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе. Возвращение казахстанца на ринг намечено на весну 2019 года.

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