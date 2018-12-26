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08:59 (мск), источник: Vesti.kz

Обязательный соперник потребовал боя с Головкиным

Обладатель пояса «временного» чемпиона мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло (28−0, 21 KO) потребовал боя с бывшим чемпионом в этом же дивизионе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО).

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Источник: AP 2018

Такое заявление а-Чарло сделал после успешной защиты титула — 22 декабря в Нью-Йорке он победил единогласным решением россиянина Матвея Коробова. Хотя изначально соперником американца должен был стать его соотечественник Вилли Монро-младший (23−3, 6 КО), но тот провалил допинг-тест, и WBC снял его с поединка.

«Двигаемся вперед, я жму на газ. Мы хотим Головкина! Мы хотим “Канело”! Я хочу сразиться со всеми в моем дивизионе, кто считает себя лучшим. Я все еще лучший, — сказал Чарло, слова которого приводит Boxingnews24.com. — С Коробовым было непросто. У него такой же стиль, что и у Головкина, только он левша. Это была типичная подготовка к бою с Головкиным, но его побил “Канело”. Так что, дайте мне и “Канело”».

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Ранее WBC обязал Чарло встретиться с Головкиным, а победитель их противостояния получит шанс встретиться с полноценным чемпионом организации мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО). Сам американец согласился отступить и подождать, если GGG захочет провести третий бой с мексиканцем.

В свою очередь в команде Головкина дали понять, что не заинтересованы в поединке с а-Чарло, так как противостояние с «Канело» оставило много вопросов.

Головкин и Альварес дважды дрались: в сентябре 2017 года их первый бой на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Тем самым GGG потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

Позже Головкин запросил прямой реванш, но WBC отказал ему, разрешив мексиканцу провести добровольную защиту. 15 декабря Альварес успешно дебютировал во втором среднем весе, нокаутировав британца Рокки Филдинга и отобрав у того титул WBA (Regular). Таким образом, мексиканец завоевал чемпионский пояс в третьей весовой категории.

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