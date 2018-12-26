«Настало мое время». Казахстанский боксер анонсировал бой за пояс от WBA

На своей странице в Instagram он разместил промо-ролик своего предыдущего выхода на ринг и оставил под ним подпись: «Скоро будет объявлен мой бой за титул WBA International. Настало мое время. Все бойцы в моем дивизионе должны быть готовы. Я иду за своими поясами».

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Свой предыдущий бой Турсынгалиев провел в Голливуде (штат Флорида, США) 28 сентября, когда единогласным решением судей победил колумбийца Дейви Хулио Бассу (20−6, 12 КО).

Возвращение казахстанца было намечено на 30 ноября в США. Соперником по десятираундовому поединку значился колумбиец Рубен Эрнандес Сервера (10−0, 9 КО), однако этот бой не состоялся.

Свою профессиональную карьеру в профи Турсынглаиев начал в ноябре прошлого года. На его счету уникальное достижение: за 29 дней он провел восемь боев в Мексике, но в зачет вошли лишь шесть поединков. Поединок с Серверой должен был стать для Турсынгалиева третьим в США. В марте казахстанец нокаутировал Луиса Хиножосу (31−15, 16 КО) и стал чемпионом Северной Америки по версии WBA-NABA.