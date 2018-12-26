«Канело» определился с промежуточным соперником перед третьим боем с Головкиным

Источник: Reuters

На ринг «Канело» вернется 4 мая 2019 года. Команда мексиканца уже забронировала для этого T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Уже на следующей неделе Альварес начнет переговоры по майскому поединку с обладателем титула IBF в среднем весе американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 KO), который ранее бросил ему вызов. Об этом заявил промоутер американского боксера Эдди Хирн Matchroom Boxing.

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По его словам, в этом поединке заинтересован стриминговый сервис DAZN, с которым недавно Альварес подписал контракт на рекордные 365 миллионов долларов. Хирн добавил, что бой с Джейкобсом станет первым для «Канело» в 2019 году перед сентябрьской трилогией с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО), на что ранее намекал сам мексиканец.

15 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке «Канело» успешно дебютировал во втором среднем весе, нокаутировал британца Рокки Филдинга и отобрал у того титул «обычного» чемпиона WBA.