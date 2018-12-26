«Канело» определился с промежуточным соперником перед третьим боем с Головкиным
Обладатель чемпионских титулов в двух дивизионах мексиканец Сауль «Канело» Альварес (51−1−2, 35 КО) определился со следующим соперником.
Обладатель чемпионских титулов в двух дивизионах мексиканец Сауль «Канело» Альварес (51−1−2, 35 КО) определился со следующим соперником.
На ринг «Канело» вернется 4 мая 2019 года. Команда мексиканца уже забронировала для этого
Уже на следующей неделе Альварес начнет переговоры по майскому поединку с обладателем титула IBF в среднем весе американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 KO), который ранее бросил ему вызов. Об этом заявил промоутер американского боксера Эдди Хирн Matchroom Boxing.
По его словам, в этом поединке заинтересован стриминговый сервис DAZN, с которым недавно Альварес подписал контракт на рекордные 365 миллионов долларов. Хирн добавил, что бой с Джейкобсом станет первым для «Канело» в 2019 году перед сентябрьской трилогией с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО), на что ранее намекал сам мексиканец.
15 декабря на арене Madison Square Garden в
Для «Канело» этот бой стал первым по контракту с DAZN и первым после победы над Головкиным, с которым он дважды боксировал в рамках среднего веса. В сентябре этого года боксеры вернулись на