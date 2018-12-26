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10:55 (мск), источник: ТАСС

Боксер Магомед Курбанов провел мастер-класс для воспитанников детского дома на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Магомед Курбанов, владеющий поясом Всемирной боксерской организации (WBO) International в первом среднем весе, при поддержке Уральского регионального информационного центра ТАСС провел мастер-класс для воспитанников социально-реабилитационного центра в селе Кочнёвское Свердловской области.

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В ходе мастер-класса Курбанов рассказал ребятам о себе, ответил на вопросы и показал некоторые приемы, которые используют профессионалы. «На мастер-классе я показал основные удары, простую “двоечку”, которая отрабатывается в боксе, и удар снизу. Также мы отжимались, я посмотрел на их спортивные результаты. Ребята все очень активные, если у них будет стремление, они добьются своих целей в спорте», — отметил боксер.

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Воспитанников центра интересовало, сколько времени отнимает профессиональный спорт, получал ли боксер серьезные травмы, что необходимо для того, чтобы стать чемпионом и почему Курбанова называют Черным Львом. Педагоги провели для спортсмена экскурсию по социально-реабилитационному центру, накормили его пирогами и домашними пельменями.

«Впечатления очень позитивные, получил море эмоций, увидев, как дети здесь живут, какие они жизнерадостные — ценят каждый поступок, каждое слово, радуются мелочам. Они были рады, когда я приехал, слушали меня с большим удивлением, надеюсь, что мой визит принесет им пользу», — рассказал Курбанов.

Магомед Курбанов — уроженец Дагестана, дебютировал в профессиональном боксе в 2015 году. 23-летний спортсмен представляет Академию единоборств РМК, в его активе 16 побед и ни одного поражения.

Уральский региональный информационный центр ТАСС совместно с известными спортсменами оказывает помощь детскому социально-реабилитационному центру в селе Кочнёвское. В декабре 2016 года сюда приезжал четырехкратный чемпион мира по самбо, многократный чемпион России и Европы заслуженный мастер спорта России Альсим Черноскулов, который провел для воспитанников мастер-класс по самбо. В 2017 году с ребятами встретился победитель ралли-марафона «Дакар» 2017 года в классе квадроциклов Сергей Карякин. Часто навещает детдом двукратный олимпийский чемпион по биатлону депутат Госдумы Сергей Чепиков.

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