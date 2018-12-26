Боксер Магомед Курбанов провел мастер-класс для воспитанников детского дома на Урале

В ходе мастер-класса Курбанов рассказал ребятам о себе, ответил на вопросы и показал некоторые приемы, которые используют профессионалы. «На мастер-классе я показал основные удары, простую “двоечку”, которая отрабатывается в боксе, и удар снизу. Также мы отжимались, я посмотрел на их спортивные результаты. Ребята все очень активные, если у них будет стремление, они добьются своих целей в спорте», — отметил боксер.

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Воспитанников центра интересовало, сколько времени отнимает профессиональный спорт, получал ли боксер серьезные травмы, что необходимо для того, чтобы стать чемпионом и почему Курбанова называют Черным Львом. Педагоги провели для спортсмена экскурсию по социально-реабилитационному центру, накормили его пирогами и домашними пельменями.

«Впечатления очень позитивные, получил море эмоций, увидев, как дети здесь живут, какие они жизнерадостные — ценят каждый поступок, каждое слово, радуются мелочам. Они были рады, когда я приехал, слушали меня с большим удивлением, надеюсь, что мой визит принесет им пользу», — рассказал Курбанов.

Магомед Курбанов — уроженец Дагестана, дебютировал в профессиональном боксе в 2015 году. 23-летний спортсмен представляет Академию единоборств РМК, в его активе 16 побед и ни одного поражения.