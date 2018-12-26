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12:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Это не понты». Казахстанский боксер рассказал о бое за пояс от WBA и назвал желаемого соперника из команды «Канело»

Казахстанский боксер полулегкого веса Муса Турсынгалиев (8−0, 6 КО) рассказал корреспонденту Vesti.kz подробности организации титульного поединка и назвал самого интересного для себя соперника.

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Ранее 24-летний Турсынгалиев анонсировал бой за титул WBA International. Событие состоится в следующем году.

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— Поединок пройдет 1 марта. Сказали, что он будет главным событием в вечере бокса в Атланте или Майами. Только оппонент пока неизвестен. Последний мой соперник с 10−0 отказался от боя. Помните? Рубен Сервера. Из-за этого бой за титул отменили.

— Не хотят рисковать.
— Много таких «чемпионов», у которых по 25−0. Один раз предложили бой пуэрториканцу Джонатану Окуенда (30−5, 19 КО), но он тоже отказался. Был бы хороший бой.

— Ждем крутого соперника?
— Я готов выйти с любым! Мне не важно, какой соперник. Я не ищу слабых. Хочу забрать все пояса. Я бы хотел боя с Райаном Гарсией. Вы его знаете, наверное. Но вряд ли он согласится.

— У него 17−0.
— Да. Звезда из команды «Канело» Альвареса. Я хочу бросить ему вызов после боя за этот титул. Посмотрим, согласится или нет.

— Амбициозно. Но надеюсь, что все получится.
— Это, конечно, никакие не понты. Просто зачем долго ходить, когда можно боксировать и подниматься. Эти парни ни чем не лучше меня. Или других. Ничего особенного не вижу. Например, в этом парне. Он талантливый и быстрый, но его можно выиграть. Но я знаю, что он откажется от боя. У Golden Boy свои планы.

Добавим, что профессиональная карьера 24-летнего Мусы Турсынгалиева началась в ноябре прошлого года. За год казахстанец провел восемь боев: шесть в Мексике и два — в США. Шесть встреч Турсынгалиев выиграл досрочно, а две — по очкам.

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