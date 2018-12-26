Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
20:00
СПАЛ
Удинезе
Футбол. Зарубежный
20:00
Торино
Эмполи
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь1
Спартак0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сочи0
Ак Барс0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Йокерит0
ХК Динамо1
Хоккей. КХЛ
перерыв
Слован1
Торпедо НН0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Р0
Нефтехимик0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бернли1
Эвертон4
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кристал Пэлас0
Кардифф Сити0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лестер2
Манчестер Сити1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль4
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Юнайтед3
Хаддерсфилд1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур5
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
20:15
Брайтон & Хоув
Арсенал
Футбол. Зарубежный
22:30
Уотфорд
Челси
Футбол. Зарубежный
22:30
Интер
Наполи
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист3
Авангард2
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев1
Сибирь2
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор2
Динамо Мн1
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта2
Ювентус2
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья0
Лацио2
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри1
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина0
Парма1
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория2
Кьево0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23:59
Чехия U20
Швейцария U20
Футбол. Зарубежный
15:30
Фулхэм1
Вулверхэмптон Уондерерс1
Футбол. Зарубежный
14:30
Фрозиноне0
Милан0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
27.12
США U20
Словакия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
27.12
Канада U20
Дания U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
27.12
Финляндия U20
Швеция U20
Все события
Фоторепортажи
14Человек-чемпион. Массимо Каррера, по которому тоскуют болельщики «Спартака»
13Артем Дзюба в роли Петра Первого
18:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Поветкин хочет бой с Уайтом

Российский супертяжеловес Александр Поветкин рассчитывает провести поединок с британцем Диллионом Уайтом.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы состоялся бой с Уайтом. Посмотрим, как всё получится. Всё зависит не от меня», — сказал Поветкин Р-Спорт.

Александру были проведены операции на локтях обеих рук.

«Операция прошла хорошо, сейчас восстанавливаюсь, скоро буду постепенно увеличивать нагрузки. Как я уже говорил, завязывать с боксом не собираюсь. Буду готовиться к бою, надеюсь, как и планировалось, он будет в апреле», — заверил Поветкин.

Ранее Уайт заявил, что они дали с Поветкиным друг другу устное согласие на очный матч.

Напомним, в последнем поединке, который прошёл в сентябре этого года, Поветкин техническим нокаутом в седьмом раунде проиграл чемпиону WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа. Уайт же в последнем бою, который состоялся в декабре этого года, нокаутировал в 11 раунде Дерека Чисору.

 Великолепная жена вратаря "Ростова" показала откровенные фото!
Самые красивые российские спортсменки 2018 года!
Год фигурного катания: побег Медведевой и четверные Трусовой
Адвокат: Глушаков украл у своих детей 170 миллионов рублей
Аршавин: Пришлось забить четыре, чтобы Торрес не смог отказать
Трое игроков сборной России попали в число лучших в мире
«Аталанта» прервала восьмиматчевую победную серию «Ювентуса»
От Тутберидзе до Черчесова: 5 самых крутых тренеров года
Китайский клуб предложит форварду АПЛ контракт на 44 млн фунтов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь