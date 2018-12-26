Поветкин хочет бой с Уайтом

Источник: РИА "Новости"

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы состоялся бой с Уайтом. Посмотрим, как всё получится. Всё зависит не от меня», — сказал Поветкин Р-Спорт.

Александру были проведены операции на локтях обеих рук.

«Операция прошла хорошо, сейчас восстанавливаюсь, скоро буду постепенно увеличивать нагрузки. Как я уже говорил, завязывать с боксом не собираюсь. Буду готовиться к бою, надеюсь, как и планировалось, он будет в апреле», — заверил Поветкин.

Ранее Уайт заявил, что они дали с Поветкиным друг другу устное согласие на очный матч.