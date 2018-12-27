Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Витязь
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
СКА
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
06:30
Финляндия U201
Швеция U202
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
04:00
Канада U2014
Дания U200
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
02:30
США U202
Словакия U201
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
26.12
Чехия U20ОТ2
Швейцария U201
Футбол. Зарубежный
26.12
Уотфорд1
Челси2
Футбол. Зарубежный
26.12
Интер1
Наполи0
Футбол. Зарубежный
26.12
Брайтон & Хоув1
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
26.12
Рома3
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
26.12
СПАЛ0
Удинезе0
Футбол. Зарубежный
26.12
Торино3
Эмполи0
Все события
Фоторепортажи
9Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО. Фото с места событий
15«Я считаю, что я особенный»
09:32 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин и экс-боксер «Астана Арланс». Журнал The Ring объявил кандидатов на награды

Авторитетный журнал о боксе The Ring объявил кандидатов на свои награды, которые будут присуждены по итогам 2018 года.

Наверх

Так, на звание боксера года претендуют Сауль «Канело» Альварес, Тайсон Фьюри, Василий Ломаченко, Наойя Инуэ и Александр Усик.

В номинацию «Нокаут года» вошли остановки в поединках Александр Усик — Тони Белью, Диллиан Уайт — Лукас Браун, Джермалл Чарло — Уго Сентено, Наойя Инуэ — Хуан Карлос Пайяно и Теофимо Лопес — Мейсон Менард.

На звание тренера года претендуют Бен Дейвисон, Роберт Гарсия, Шинго Инуэ, Анатолий Ломаченко и Эдди Рейносо.

За звание лучший «Молодой боксер года» поборются Муроджон Ахмадалиев, британец Джошуа Буатси, Джарон Эннис и Теофимо Лопес и Филип Хргович.

Отметим, что и Хргович, и Ахмадалиев знакомы казахстанским любителям бокса. Хорват в свое время он выступал за клуб «Астана Арланс», в составе которого дважды становился чемпионом Всемирной серии бокса (WSB). Что касается узбекского боксера, то он был соперником казахстанца Кайрата Ералиева в 1/8 финала Олимпиады-2016. Тогда Ералиев проиграл, однако спустя год взял реванш на чемпионате мира на этой же стадии.

Экс-чемпион в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин представлен сразу в двух номинациях. Его второй бой с Альваресом попал в число номинантов на «Лучший бой года» и «Событие года».

Самое большое количество номинаций в 2018 году собрал Тайсон Фьюри: «Боксер года», «Возвращение года», «Раунд года» (двенадцатый раунд поединка против Деонтея Уайлдера), «Событие года» (бой против Уайлдера) и «Самая вдохновляющая персона года».

Первый соперник сборной Казахстана проиграл стартовый матч на МЧМ-2019 по хоккею
«Ливерпуль» разгромил «Ньюкасл» и укрепил лидерство в АПЛ
Последний старт Шипулина: что нужно знать о Рождественской гонке
Матч Кокорина и Мамаева с администрацией СИЗО не состоится
«Севилья» продаст Промеса: дайджест трансферных новостей дня
«Аталанта» прервала восьмиматчевую победную серию «Ювентуса»
Буффон продлит контракт с «ПСЖ»
«Металлург» победил в первом матче на Кубке Шпенглера
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь