Головкин и экс-боксер «Астана Арланс». Журнал The Ring объявил кандидатов на награды
Авторитетный журнал о боксе The Ring объявил кандидатов на свои награды, которые будут присуждены по итогам 2018 года.
Авторитетный журнал о боксе The Ring объявил кандидатов на свои награды, которые будут присуждены по итогам 2018 года.
Так, на звание боксера года претендуют Сауль «Канело» Альварес, Тайсон Фьюри, Василий Ломаченко, Наойя Инуэ и Александр Усик.
В номинацию «Нокаут года» вошли остановки в поединках Александр Усик — Тони Белью, Диллиан Уайт — Лукас Браун, Джермалл Чарло — Уго Сентено, Наойя Инуэ — Хуан Карлос Пайяно и Теофимо Лопес — Мейсон Менард.
На звание тренера года претендуют Бен Дейвисон, Роберт Гарсия, Шинго Инуэ, Анатолий Ломаченко и Эдди Рейносо.
За звание лучший «Молодой боксер года» поборются Муроджон Ахмадалиев, британец Джошуа Буатси, Джарон Эннис и Теофимо Лопес и Филип Хргович.
Отметим, что и Хргович, и Ахмадалиев знакомы казахстанским любителям бокса. Хорват в свое время он выступал за клуб «Астана Арланс», в составе которого дважды становился чемпионом Всемирной серии бокса (WSB). Что касается узбекского боксера, то он был соперником казахстанца Кайрата Ералиева в 1/8 финала Олимпиады-2016. Тогда Ералиев проиграл, однако спустя год взял реванш на чемпионате мира на этой же стадии.
Самое большое количество номинаций в 2018 году собрал Тайсон Фьюри: «Боксер года», «Возвращение года», «Раунд года» (двенадцатый раунд поединка против Деонтея Уайлдера), «Событие года» (бой против Уайлдера) и «Самая вдохновляющая персона года».