Головкин и экс-боксер «Астана Арланс». Журнал The Ring объявил кандидатов на награды

Так, на звание боксера года претендуют Сауль «Канело» Альварес, Тайсон Фьюри, Василий Ломаченко, Наойя Инуэ и Александр Усик.

В номинацию «Нокаут года» вошли остановки в поединках Александр Усик — Тони Белью, Диллиан Уайт — Лукас Браун, Джермалл Чарло — Уго Сентено, Наойя Инуэ — Хуан Карлос Пайяно и Теофимо Лопес — Мейсон Менард.

На звание тренера года претендуют Бен Дейвисон, Роберт Гарсия, Шинго Инуэ, Анатолий Ломаченко и Эдди Рейносо.

За звание лучший «Молодой боксер года» поборются Муроджон Ахмадалиев, британец Джошуа Буатси, Джарон Эннис и Теофимо Лопес и Филип Хргович.

Отметим, что и Хргович, и Ахмадалиев знакомы казахстанским любителям бокса. Хорват в свое время он выступал за клуб «Астана Арланс», в составе которого дважды становился чемпионом Всемирной серии бокса (WSB). Что касается узбекского боксера, то он был соперником казахстанца Кайрата Ералиева в 1/8 финала Олимпиады-2016. Тогда Ералиев проиграл, однако спустя год взял реванш на чемпионате мира на этой же стадии.

Экс-чемпион в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин представлен сразу в двух номинациях. Его второй бой с Альваресом попал в число номинантов на «Лучший бой года» и «Событие года».