Альварес дал согласие на бой с обладателем «пояса Головкина» в мае

Об этом BoxingScene рассказал промоутер американского боксера Эдди Хирн из Matchroom Boxing.

Ожидается, что их поединок состоится на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США). Именно эту площадку промоутеры Альвареса забронировали для майского боя.

«У меня нет сомнений, что “Канело” хочет этого (боя с Джейкобсом), и я точно знаю, что этого хочет DAZN. Все голосования свидетельствуют, что (для Альвареса актуальны) только два боя — против Головкина и Джейкобса. И если в конечном итоге “Канело” в течение года проведет бои с ними обоими, то ему нужно отдать должное, ведь это будет тот еще год. Хотя, с Филдингом у него получился легкий поединок, так что он должен быть готов к тяжелому бою на Синко де Майо (против Джейкобса)», — сказал Хирн.

Альварес 15 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке успешно дебютировал во втором среднем весе, нокаутировав британца Рокки Филдинга и отобрав у того титул «обычного» чемпиона WBA. Тем самым мексиканец стал чемпионом мира в третьей весовой категории.

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Для «Канело» этот бой стал первым по контракту со стриминговым сервисом DAZN (на рекордные 365 миллионов долларов) и первым после победы над казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО), с которым он дважды боксировал в рамках среднего веса. В сентябре этого года боксеры вернулись на T-Mobile Arena, где годом ранее их первый бой завершился ничьей. В матче-реванше Альварес победил решением большинства судей. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

Джейкобс также имеет опыт встречи с Головкиным. В марте 2017 года американец проиграл единогласным решением, но стал первым боксером, который выдержал 12 раундов против GGG.

В октябре этого года Джейкобс победил украинца Сергея Деревянченко (12−1, 10 КО) и завоевал вакантный титул IBF, который летом организация отобрала у Головкина.