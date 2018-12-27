Усик, Уайлдер, Альварес претендуют на звание боксера года по версии WBC
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Василий
Усик в 2018 году стал обладателем Кубка Мохаммеда Али и абсолютным чемпионом, победив сначала латвийца Майриса Бриедиса, а в финале россиянина Мурата Гассиева. Также украинец взял вверх над британцем Тони Беллью и защитил титулы.
Чемпион WBC в тяжелом весе Уайлдер в уходящем году выиграл у кубинца Луиса Ортиса и свел вничью бой с британцем Тайсоном Фьюри. Обладатель поясов WBC и WBA в среднем весе Альварес победил казахстанца Геннадия Головкина, а также взял вверх над британцем Рокки Филдингом. Этот бой проходил во втором среднем весе.
WBC разместил список претендентов на своей страничке в Instagram, обратившись к своим подписчикам с предложением выбрать лучшего.
Помимо Усика, Уайлдера и Альвареса, на звание боксера года по версии WBC претендуют американец Майки Гарсия, чемпион WBC в минимальном весе Ваенхонг Мнайотин из Таиланда, победитель Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) во втором среднем весе британец Каллум Смит.
Ранее глава WBC Маурисио Сулейман в разговоре с РИА Новости назвал Усика лучшим боксером 2018 года.