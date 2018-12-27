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18:10 (мск), источник: Sports.kz

Американский журналист шокировал новостью о третьем бое Головкин — «Канело»

Журналист Ringsidereport.com Тайлер Уайт прокомментировал потенциальную трилогию Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.

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«Лично я считаю, что вероятность третьего боя крайне мала. «Канело» и его команда одержали победу и не захотят рисковать еще одним боем.

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Вероятно, третий поединок им не понадобится. По сути, они идут дальше и уже решили для себя спор, кто лучший боец", — пишет автор.

Напомним, первый бой «Канело» — GGG прошел в сентябре 2017 года и завершился скандальной ничьей.

Рематч боксеры провели ровно спустя год: его итог — победа «Канело» решением большинства голосов судей.

 Озвучено единственное условие третьего боя Головкин - «Канело»
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