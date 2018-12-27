Американский журналист шокировал новостью о третьем бое Головкин — «Канело»
Журналист Ringsidereport.com Тайлер Уайт прокомментировал потенциальную трилогию Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.
Журналист Ringsidereport.com Тайлер Уайт прокомментировал потенциальную трилогию Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.
«Лично я считаю, что вероятность третьего боя крайне мала. «Канело» и его команда одержали победу и не захотят рисковать еще одним боем.
Вероятно, третий поединок им не понадобится. По сути, они идут дальше и уже решили для себя спор, кто лучший боец", — пишет автор.
Напомним, первый бой «Канело» — GGG прошел в сентябре 2017 года и завершился скандальной ничьей.
Рематч боксеры провели ровно спустя год: его итог — победа «Канело» решением большинства голосов судей.