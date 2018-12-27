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18:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Брат Адониса Стивенсона рассказал об улучшении состоянии боксёра

Брат бывшего чемпиона мира в полутяжёлой категории Адониса Стивенсона подтвердил, что состоянии боксёра улучшается.

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Источник: Reuters

1 декабря Стивенсон проиграл нокаутом Александру Гвоздику, поле чего был госпитализирован и введён в состояние искусственной комы в связи с кровоизлиянием в головной мозг.

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В минувшие выходные появилась информация, что Адонис вышел из комы.

«Мы были в шоке. Обычно падает его соперник. Он никогда не был нокаутирован. Мы не знали, как реагировать. Всё становится лучше и лучше. Он начали больше взаимодействовать с нами. Между нами есть контакт. Ему больше не нужна маска для дыхания. Он делает новые движения каждый день. Он может сидеть. Он поднимает руки и ноги. Мы можем перевести его в больницу в Монреале в ближайшее время. Кажется, он узнаёт нас, хотя не могу быть уверен на 100%. Он перешёл из критического состояния в процесс исцеления, если так можно выразиться. Только время покажет, сможет ли он восстановиться. Что хорошо, так это то, что он спортсмен. Восстановление пройдёт легче. Но мы не можем заглядывать наперёд», — сказал брат Адониса La Presse.

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