Брат Адониса Стивенсона рассказал об улучшении состоянии боксёра

«Мы были в шоке. Обычно падает его соперник. Он никогда не был нокаутирован. Мы не знали, как реагировать. Всё становится лучше и лучше. Он начали больше взаимодействовать с нами. Между нами есть контакт. Ему больше не нужна маска для дыхания. Он делает новые движения каждый день. Он может сидеть. Он поднимает руки и ноги. Мы можем перевести его в больницу в Монреале в ближайшее время. Кажется, он узнаёт нас, хотя не могу быть уверен на 100%. Он перешёл из критического состояния в процесс исцеления, если так можно выразиться. Только время покажет, сможет ли он восстановиться. Что хорошо, так это то, что он спортсмен. Восстановление пройдёт легче. Но мы не можем заглядывать наперёд», — сказал брат Адониса La Presse.