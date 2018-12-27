Промоутер чемпиона мира из Казахстана стал лучшим в 2018 году

«WBA называет Matchroom Boxing как промоутера года благодаря вкладу сделанному британской компанией в бокс в течении уходящего года.

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Компания, возглавляемая Эдди Хирном продвигала большие бои в этом году и расширялась во благо спорта", — сообщила на своей официальной странице в twitter всемирная боксерская ассоциация (WBA).