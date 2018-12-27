Промоутер чемпиона мира из Казахстана стал лучшим в 2018 году
Промоутерская компания Matchroom Boxing сотрудничающая с казахстанским бойцом Данияром Елеусиновым получила премию «промоутер года» по версии WBA, сообщает Sport.kz.
Промоутерская компания Matchroom Boxing сотрудничающая с казахстанским бойцом Данияром Елеусиновым получила премию «промоутер года» по версии WBA, сообщает Sport.kz.
«WBA называет Matchroom Boxing как промоутера года благодаря вкладу сделанному британской компанией в бокс в течении уходящего года.
Компания, возглавляемая Эдди Хирном продвигала большие бои в этом году и расширялась во благо спорта", — сообщила на своей официальной странице в twitter всемирная боксерская ассоциация (WBA).
Напомним, с Matchroom Boxing сотрудничает казахстанский боец Данияр Елеусинов. Свой последний бой он провел 24 ноября: в