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21:16 (мск), источник: Sports.kz

Бой Головкин — «Канело» победил в номинации «худшее судейское решение года»

Обозреватель бокса Гэйв Дьюти в своем материале об итогах 2018 года для западного портала Boxingnews24.com в одной из номинаций признал худшим судейским решением года победу мексиканца Сауля «Канело» Альвареса над казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

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«Давайте будем честны, плохие судейские решения случаются каждую неделю по всей планете. Если это не бой за мировой титул никому это особо не интересно. Даже в этом месяце дважды некоторые боксеры, медиа и фанаты были недовольны тем, что Тайсон Фьюри не выиграл титул WBC в тяжелом весе и Джермелл Чарло проиграл Тони Харрисону.

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Настоящее худшее решение я лицезрел в этом году, в победе бывшего чемпиона WBA в супертяжелом весе Фёдора Чудинова над Наджибом Мохаммеди. Его постоянно избивали, перегнали по джебам, переиграли, он абсолютно ничего не делал весь бой, и каким-то образом победил решением большинства судей в России, довольно удивительно. Хотя победителем номинации должен стать бой Головкин — «Канело» 2. Такие большие вечера управляют боксом. Для меня оба поединка были великолепны, но Головкин должен иметь счет 2−0 против «Канело», а он имеет 0−1−1. Через какое-то время люди просто забудут, как хорош был Головкин из-за этих боёв. Ему сейчас 35 и вряд ли у него будет время для великой победы в его карьере, утвердительная победа была его шансом и судьи ограбили его", — написал журналист.

Напомним, казахстанец Геннадий Головкин провёл свой последний бой 15 сентября, на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса. Этот поединок закончился победой мексиканца решением судей.

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