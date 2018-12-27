Бой Головкин — «Канело» победил в номинации «худшее судейское решение года»

«Давайте будем честны, плохие судейские решения случаются каждую неделю по всей планете. Если это не бой за мировой титул никому это особо не интересно. Даже в этом месяце дважды некоторые боксеры, медиа и фанаты были недовольны тем, что Тайсон Фьюри не выиграл титул WBC в тяжелом весе и Джермелл Чарло проиграл Тони Харрисону.

Настоящее худшее решение я лицезрел в этом году, в победе бывшего чемпиона WBA в супертяжелом весе Фёдора Чудинова над Наджибом Мохаммеди. Его постоянно избивали, перегнали по джебам, переиграли, он абсолютно ничего не делал весь бой, и каким-то образом победил решением большинства судей в России, довольно удивительно. Хотя победителем номинации должен стать бой Головкин — «Канело» 2. Такие большие вечера управляют боксом. Для меня оба поединка были великолепны, но Головкин должен иметь счет 2−0 против «Канело», а он имеет 0−1−1. Через какое-то время люди просто забудут, как хорош был Головкин из-за этих боёв. Ему сейчас 35 и вряд ли у него будет время для великой победы в его карьере, утвердительная победа была его шансом и судьи ограбили его", — написал журналист.