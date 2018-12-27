«Выглядел как лузер». Эксперт из США назвал победителя боя Головкин — Чарло

«Хотя судьи и вынесли решение в пользу Чарло счетом 116−112, 119−108 и 116−112, он выглядел как лузер во всех смыслах этого слова. Даже лицо Чарло имело вид побежденного, сильно опухшее с обеих сторон, с подбитыми глазами.

По выступлению Чарло многие фанаты бокса посчитали, что он не имеет никакого шанса против GGG или «Канело» Альвареса. WBC хочет, чтобы Головкин встретился с Чарло по какой-то причине, в финальном элиминаторе. Это странное решение от WBC, так как Чарло уже обязательный соперник «Канело» после боя с Себастьяном Хейландом в прошлом году. Чарло не против встретиться с Головкиным, чтобы получить бой с «Канело». Но мы еще увидим, захочет ли GGG беспокоиться о том, чтобы дать WBC то, что они хотят, дерясь с обязательным соперником «Канело», что выглядит ненужным элиминатором", — написал журналист.