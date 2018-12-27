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21:57 (мск), источник: Sports.kz

«Выглядел как лузер». Эксперт из США назвал победителя боя Головкин — Чарло

Журналист западного портала BoxingNews24.com Шон Джонс прокомментировал вероятный поединок казахстанца Геннадия Головкина с обязательным соперником в WBC американцем Джермаллом Чарло, сообщает Sports.kz.

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Источник: AP 2018

«Хотя судьи и вынесли решение в пользу Чарло счетом 116−112, 119−108 и 116−112, он выглядел как лузер во всех смыслах этого слова. Даже лицо Чарло имело вид побежденного, сильно опухшее с обеих сторон, с подбитыми глазами.

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По выступлению Чарло многие фанаты бокса посчитали, что он не имеет никакого шанса против GGG или «Канело» Альвареса. WBC хочет, чтобы Головкин встретился с Чарло по какой-то причине, в финальном элиминаторе. Это странное решение от WBC, так как Чарло уже обязательный соперник «Канело» после боя с Себастьяном Хейландом в прошлом году. Чарло не против встретиться с Головкиным, чтобы получить бой с «Канело». Но мы еще увидим, захочет ли GGG беспокоиться о том, чтобы дать WBC то, что они хотят, дерясь с обязательным соперником «Канело», что выглядит ненужным элиминатором", — написал журналист.

Напомним, что согласно постановлению WBC Джермалл Чарло должен провести обязательный бой с Геннадием Головкиным, победитель которого заполучит право на поединок с Саулем «Канело» Альваресом.

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