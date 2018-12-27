Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23:59
Россия U20
Дания U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
28.12
Словакия U20
Швеция U20
Хоккей. НХЛ
28.12
Бостон Брюинз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
28.12
Нью-Йорк Рейнджерс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
28.12
Питтсбург Пингвинз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
28.12
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
28.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
28.12
Сент-Луис Блюз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
28.12
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
28.12
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
28.12
Швейцария U20
Канада U20
Хоккей. НХЛ
28.12
Чикаго Блэкхокс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
28.12
Эдмонтон Ойлерз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
28.12
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
28.12
Лос-Анджелес Кингз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
28.12
Сан-Хосе Шаркс
Анахайм Дакс
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
28.12
Финляндия U20
Казахстан U20
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал4
Витязь2
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур0
СКА2
Все события
Фоторепортажи
13Артем Дзюба в роли Петра Первого
9Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО. Фото с места событий
22:02 (мск), источник: Sports.kz

Мырзагали Айтжанов: Спорт уже давно стал политикой, это не могло обойти стороной и сборную Казахстана

В середине декабря стало известно, что в мужской национальной сборной Казахстана по боксу произошли изменения на посту главного тренера. После продолжительного периода времени работы с командой с 2009 года Мырзагали Айтжанова было принято решение утвердить в этой должности бывшего наставника молодежной сборной страны Галымбека Кенжебаева.

Наверх

Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил побеседовать с бывшим рулевым казахстанской боксерской дружины, чтобы вместе с ним подвести некоторые итоги работы на посту главного тренера национальной сборной, а также узнать ответы на насущные вопросы, касающиеся будущего мирового любительского бокса.

— Мырзагали Куланович, как Вы можете оценить прошедший год для бокса Казахстана?

— Мы, конечно, планировали завоевать на Азиатских Играх 2−3 «золота», но так получилось, что вернулись домой без медалей высшей пробы. На это есть много причин, о которых я уже не раз говорил, — значит, такая судьба. Я сам и все наши боксеры никогда ни на что не жалуемся — в ринге и вне его, поэтому такие результаты просто нужно принять.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

— Можно ли назвать последние два года одними из самых тяжелых в истории отечественного бокса?

— Конечно, можно. Спорт уже давно стал политикой, и весь мир всячески старается пользоваться сложившейся ситуацией, поэтому все это тоже не могло обойти стороной и сборную Казахстана.

— Вы проработали главным тренером национальной сборной страны с 2009 года. Сильно ли изменился наш бокс с того времени, когда Вы только встали у руля команды?

— Когда я только принял команду после первенства планеты в итальянском Милане, наша сборная находилась в мировом рейтинге в районе 17−22 мест. Мы начали постепенно работать, обозначили свои цели, и руководство Федерации бокса, а также Министерство спорта Республики делало все для того, чтобы команда добивалась хороших результатов. Рассмотрели вопросы заработной платы спортсменов национальной сборной, условий тренировочных сборов, а также с января 2010 года создали комплексно-научную группу, которая и по сей день помогает и курирует все сборные команды Казахстана по боксу, включая и женскую. Со всей этой сплоченной работы и начинались наши победы, за которыми последовало и повышение страны в мировом боксерском рейтинге.

На Азиатских Играх-2010 в Гуанчжоу мы завоевали два «золота», два «серебра» и одну «бронзу». В 2011 года на чемпионате Мира в Баку сборной Казахстана чуть-чуть не повезло с наградами высшей пробы, но выиграли две серебряные и две бронзовые медали. К Олимпийским Играм 2012 года у нас уже образовался хороший костяк. В любом виде спорта не всегда только старание и талант ребят являются залогом побед, кроме этого также немаловажным фактором является и фортуна. Кому-то не повезло, и это мы знаем: тот же Биржан Жакыпов в олимпийский сезон находился в великолепной форме, но остановился в шаге от медали. Данияр Елеусинов в весе 64 кг тоже имел все шансы как минимум взойти на подиум. На Олимпиаде-2016, сами знаете, много наших бойцов осталось без наград, но практически каждый из них смотрелся лучше своих соперников — в том числе Кайрат Ералиев, Олжас Саттыбаев, Жанибек Алимханулы, а также Василий Левит. В любом случае, и в будущем на каждых крупных международных стартах казахстанские боксеры будут блистать и показывать хороший уровень бокса.

— Что необходимо делать спортсменам, чтобы расположить к себе эту самую спортивную фортуну?

— Я думаю, ничего просто так не дается, поэтому тем, кто пашет, трудится, все обязательно рано или поздно воздастся. Могу привести пример Серика Сапиева, который много лет шел к своей цели — и в итоге в 27 лет стал олимпийским чемпионом. То же самое — молодой Бекзат Саттарханов и 28-летний тогда Ермахан Ибраимов, с которым мы вместе были в сборной. Казахстанский бокс всегда славился и будет славиться своими батырами, которые в ринге демонстрируют техничный бокс.

Главные события 2018 года
Все самое важное из мира спорта в уходящем году

— Наверняка какие-то победы и соревнования с участием наших бойцов стали для Вас особенными и запоминающимися. Можете их назвать?

— Кто-то может говорить и осуждать нас за домашний чемпионат Мира 2013 года, когда были выиграны четыре золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Конечно, — дом есть дом, но, повторюсь, мы могли выступить лучше и на других соревнованиях. Я думаю, придет время — и Казахстан докажет, что ему по силам взять 3−4 медали высшей пробы и на выезде.

— Связаны ли неудачи сборной Казахстана двух последних лет с нынешним руководством АИБА?

— И это есть. Не зря ведь МОК вынес санкции АИБА. Все это касается не только нас, но и других стран.

— Можете ли Вы сейчас, уже не являясь главным тренером команды, дать оценку судейству на прошлогоднем чемпионате Азии и на Азиаде-2018?

— На Азиатских Играх представители многих стран континента высказывались о непрофессиональном судействе, в том числе китайцы, монголы, филиппинцы и тайцы. Не могу сказать, что казахстанские боксеры были сильнее своих оппонентов в каждом поединке, но пять медалей мы должны были взять. Из них три — золотые: в 56 кг, 69 кг, 75 кг.

— Есть ли, вообще, в нынешней ситуации у любительского бокса шансы остаться в олимпийской программе?

— Я думаю, — 50 на 50, потому что с таким отношением к боксу, которое мы наблюдаем в последнее время, сложно смотреть в будущее с оптимизмом. У МОК есть претензии к любительскому боксу по очень многим критериям, и если это все не урегулируется в ближайшее время, то, конечно, этот вид спорта могут убрать из олимпийской программы. В свое время много вопросов было и к борьбе, но руководство международной Федерации этого вида спорта навело порядок в своих рядах — и все для них закончилось благополучно. Я считаю, что в олимпийской программе бокс является одним из самых зрелищных видов спорта, к тому же — историческим. Всему боксерскому миру хотелось бы, чтобы наш вид спорта остался в программе главных стартов четырехлетия, ведь столько людей на всей планете мечтает попасть на Олимпиаду.

— Какую роль играет главный тренер национальной сборной в успехах боксеров?

— Наставник играет большую роль, потому что национальная команда — это лицо страны, и всех ребят нужно сплотить вокруг одной цели, чтобы все работали, как единый кулак. Тренеру необходимо сделать так, чтобы сборная добивалась своих целей, завоевывала медали и радовала отечественных болельщиков. Отношение в команде такое, как будто у всех ребят одни мать и отец. Главный тренер должен быть уверенным и целеустремленным, требовать от своих подопечных выполнения поставленной установки вплоть до всех мелочей, потому что из всего этого и складывается результат. В Казахстане бокс является национальным видом спорта, поэтому к нему относятся очень трепетно. Казахстанская боксерская школа традиционно зарекомендовала себя во всем мире.

— Что лично Вам дало то время, которое Вы провели в качестве главного тренера национальной команды Казахстана?

Читайте также
Главный тренер сборной Казахстана по боксу отчитался за неудачи и раскрыл цели на лицензионный год

— В первую очередь, все это дало мне большой жизненный и тренерский опыт, в том числе и работы на мировом уровне. За это время у нас было очень много поездок и совместных сборов, главные международные старты сменяли друг друга каждый год.

— Кто из нынешних боксеров нашей национальной сборной, на Ваш взгляд, мог бы хорошо себя проявить в профи?

— Боксеров много, но из них я бы выделил несколько человек, которые могли бы неплохо зарекомендовать себя в профессионалах, — это Абильхан Аманкул, Кайрат Ералиев, Камшыбек Кункабаев и Василий Левит. Вот эти боксеры, на мой взгляд, могли бы хорошо себя проявить в профи.

— Чем планируете заниматься после ухода из национальной сборной Казахстана?

— Я буду дальше продолжать свою тренерскую деятельность и готовить своих личных воспитанников к Олимпиаде, — ну, и, конечно, тем самым вносить свой вклад в развитие всего казахстанского бокса, стремясь подготовить олимпийских чемпионов.

АВТОР: Илья Чернятин.

ФОТО: www.voxpopuli.kz.

 Озвучено единственное условие третьего боя Головкин - «Канело»
Нурмагомедов и Макгрегор решили объединиться после боя на «нефартовой» арен
От Медведевой до Смолова: самые ужасные провалы года
«Интер» наказан двумя матчами без зрителей из-за болельщиков
Шипулин последнюю гонку в карьере пробежит при аншлаге
Овечкин — капитан Столичного дивизиона на Матче звезд НХЛ
Олимпиада, 1/4 финала ЧМ и другое: главные события 2018 года
Букмекеры прогнозируют победу России над Данией в матче МЧМ
СМИ: ФИФА введет новые правила допинг-контроля игроков
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь