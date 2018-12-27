Мырзагали Айтжанов: Спорт уже давно стал политикой, это не могло обойти стороной и сборную Казахстана

Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил побеседовать с бывшим рулевым казахстанской боксерской дружины, чтобы вместе с ним подвести некоторые итоги работы на посту главного тренера национальной сборной, а также узнать ответы на насущные вопросы, касающиеся будущего мирового любительского бокса.

— Мырзагали Куланович, как Вы можете оценить прошедший год для бокса Казахстана?

— Мы, конечно, планировали завоевать на Азиатских Играх 2−3 «золота», но так получилось, что вернулись домой без медалей высшей пробы. На это есть много причин, о которых я уже не раз говорил, — значит, такая судьба. Я сам и все наши боксеры никогда ни на что не жалуемся — в ринге и вне его, поэтому такие результаты просто нужно принять.

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— Можно ли назвать последние два года одними из самых тяжелых в истории отечественного бокса?

— Конечно, можно. Спорт уже давно стал политикой, и весь мир всячески старается пользоваться сложившейся ситуацией, поэтому все это тоже не могло обойти стороной и сборную Казахстана.

— Вы проработали главным тренером национальной сборной страны с 2009 года. Сильно ли изменился наш бокс с того времени, когда Вы только встали у руля команды?

— Когда я только принял команду после первенства планеты в итальянском Милане, наша сборная находилась в мировом рейтинге в районе 17−22 мест. Мы начали постепенно работать, обозначили свои цели, и руководство Федерации бокса, а также Министерство спорта Республики делало все для того, чтобы команда добивалась хороших результатов. Рассмотрели вопросы заработной платы спортсменов национальной сборной, условий тренировочных сборов, а также с января 2010 года создали комплексно-научную группу, которая и по сей день помогает и курирует все сборные команды Казахстана по боксу, включая и женскую. Со всей этой сплоченной работы и начинались наши победы, за которыми последовало и повышение страны в мировом боксерском рейтинге.

На Азиатских Играх-2010 в Гуанчжоу мы завоевали два «золота», два «серебра» и одну «бронзу». В 2011 года на чемпионате Мира в Баку сборной Казахстана чуть-чуть не повезло с наградами высшей пробы, но выиграли две серебряные и две бронзовые медали. К Олимпийским Играм 2012 года у нас уже образовался хороший костяк. В любом виде спорта не всегда только старание и талант ребят являются залогом побед, кроме этого также немаловажным фактором является и фортуна. Кому-то не повезло, и это мы знаем: тот же Биржан Жакыпов в олимпийский сезон находился в великолепной форме, но остановился в шаге от медали. Данияр Елеусинов в весе 64 кг тоже имел все шансы как минимум взойти на подиум. На Олимпиаде-2016, сами знаете, много наших бойцов осталось без наград, но практически каждый из них смотрелся лучше своих соперников — в том числе Кайрат Ералиев, Олжас Саттыбаев, Жанибек Алимханулы, а также Василий Левит. В любом случае, и в будущем на каждых крупных международных стартах казахстанские боксеры будут блистать и показывать хороший уровень бокса.

— Что необходимо делать спортсменам, чтобы расположить к себе эту самую спортивную фортуну?

— Я думаю, ничего просто так не дается, поэтому тем, кто пашет, трудится, все обязательно рано или поздно воздастся. Могу привести пример Серика Сапиева, который много лет шел к своей цели — и в итоге в 27 лет стал олимпийским чемпионом. То же самое — молодой Бекзат Саттарханов и 28-летний тогда Ермахан Ибраимов, с которым мы вместе были в сборной. Казахстанский бокс всегда славился и будет славиться своими батырами, которые в ринге демонстрируют техничный бокс.

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— Наверняка какие-то победы и соревнования с участием наших бойцов стали для Вас особенными и запоминающимися. Можете их назвать?

— Кто-то может говорить и осуждать нас за домашний чемпионат Мира 2013 года, когда были выиграны четыре золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Конечно, — дом есть дом, но, повторюсь, мы могли выступить лучше и на других соревнованиях. Я думаю, придет время — и Казахстан докажет, что ему по силам взять 3−4 медали высшей пробы и на выезде.

— Связаны ли неудачи сборной Казахстана двух последних лет с нынешним руководством АИБА?

— И это есть. Не зря ведь МОК вынес санкции АИБА. Все это касается не только нас, но и других стран.

— Можете ли Вы сейчас, уже не являясь главным тренером команды, дать оценку судейству на прошлогоднем чемпионате Азии и на Азиаде-2018?

— На Азиатских Играх представители многих стран континента высказывались о непрофессиональном судействе, в том числе китайцы, монголы, филиппинцы и тайцы. Не могу сказать, что казахстанские боксеры были сильнее своих оппонентов в каждом поединке, но пять медалей мы должны были взять. Из них три — золотые: в 56 кг, 69 кг, 75 кг.

— Есть ли, вообще, в нынешней ситуации у любительского бокса шансы остаться в олимпийской программе?

— Я думаю, — 50 на 50, потому что с таким отношением к боксу, которое мы наблюдаем в последнее время, сложно смотреть в будущее с оптимизмом. У МОК есть претензии к любительскому боксу по очень многим критериям, и если это все не урегулируется в ближайшее время, то, конечно, этот вид спорта могут убрать из олимпийской программы. В свое время много вопросов было и к борьбе, но руководство международной Федерации этого вида спорта навело порядок в своих рядах — и все для них закончилось благополучно. Я считаю, что в олимпийской программе бокс является одним из самых зрелищных видов спорта, к тому же — историческим. Всему боксерскому миру хотелось бы, чтобы наш вид спорта остался в программе главных стартов четырехлетия, ведь столько людей на всей планете мечтает попасть на Олимпиаду.

— Какую роль играет главный тренер национальной сборной в успехах боксеров?

— Наставник играет большую роль, потому что национальная команда — это лицо страны, и всех ребят нужно сплотить вокруг одной цели, чтобы все работали, как единый кулак. Тренеру необходимо сделать так, чтобы сборная добивалась своих целей, завоевывала медали и радовала отечественных болельщиков. Отношение в команде такое, как будто у всех ребят одни мать и отец. Главный тренер должен быть уверенным и целеустремленным, требовать от своих подопечных выполнения поставленной установки вплоть до всех мелочей, потому что из всего этого и складывается результат. В Казахстане бокс является национальным видом спорта, поэтому к нему относятся очень трепетно. Казахстанская боксерская школа традиционно зарекомендовала себя во всем мире.

— Что лично Вам дало то время, которое Вы провели в качестве главного тренера национальной команды Казахстана?

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— В первую очередь, все это дало мне большой жизненный и тренерский опыт, в том числе и работы на мировом уровне. За это время у нас было очень много поездок и совместных сборов, главные международные старты сменяли друг друга каждый год.

— Кто из нынешних боксеров нашей национальной сборной, на Ваш взгляд, мог бы хорошо себя проявить в профи?

— Боксеров много, но из них я бы выделил несколько человек, которые могли бы неплохо зарекомендовать себя в профессионалах, — это Абильхан Аманкул, Кайрат Ералиев, Камшыбек Кункабаев и Василий Левит. Вот эти боксеры, на мой взгляд, могли бы хорошо себя проявить в профи.

— Чем планируете заниматься после ухода из национальной сборной Казахстана?

— Я буду дальше продолжать свою тренерскую деятельность и готовить своих личных воспитанников к Олимпиаде, — ну, и, конечно, тем самым вносить свой вклад в развитие всего казахстанского бокса, стремясь подготовить олимпийских чемпионов.

АВТОР: Илья Чернятин.