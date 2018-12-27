Арестован поставивший деньги на бой Головкина экс-чемпион мира в четырех весовых категориях

Бронер был арестован в воскресенье в штате Флорида. Причина — неявка американца на несколько судебных заседаний подряд. Судебный процесс против Эдриэна идет уже почти год: его обвиняют в многочисленных нарушениях вождения автомобиля. Также ему инкриминировали неоплаченные счета на покупку ювелирных украшений.

Два года назад Эдриэн Бронер признавался, что ставил деньги на бой с участием казахстанского боксера Геннадия Головкина — но не на GGG, а на его соперника Келла Брука (38−2, 26 КО). Тот поединок завершился победой Головкина техническим нокаутом в пятом раунде, но Бронера это не расстроило: «Я потерял 10 тысяч долларов, поставив на Брука, но это того стоило. Келл провел отличный бой, но ему противостоял очень непростой парень».