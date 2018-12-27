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27 декабря, источник: Sports.kz

Арестован поставивший деньги на бой Головкина экс-чемпион мира в четырех весовых категориях

Американский боксер Эдриэн Бронер (33−3−1, 24 КО) перед боем с филиппинцем Мэнни Пакьяо (60−7−2, 39 КО) заключен под стражу, сообщает Sports.kz.

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Источник: Reuters

Бронер был арестован в воскресенье в штате Флорида. Причина — неявка американца на несколько судебных заседаний подряд. Судебный процесс против Эдриэна идет уже почти год: его обвиняют в многочисленных нарушениях вождения автомобиля. Также ему инкриминировали неоплаченные счета на покупку ювелирных украшений.

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Бой Бронер — Пакьяо должен состояться 19 января на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.

Два года назад Эдриэн Бронер признавался, что ставил деньги на бой с участием казахстанского боксера Геннадия Головкина — но не на GGG, а на его соперника Келла Брука (38−2, 26 КО). Тот поединок завершился победой Головкина техническим нокаутом в пятом раунде, но Бронера это не расстроило: «Я потерял 10 тысяч долларов, поставив на Брука, но это того стоило. Келл провел отличный бой, но ему противостоял очень непростой парень».

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