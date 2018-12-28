Флойд Мейвезер пригрозил Хабибу Нурмагомедову

Мейвезер заявил, что если российский боец продолжит много болтать в его сторону, то он повторит судьбу своего коллеги по цеху ирландца Конора МакГрегора.

«Все мы прекрасно знаем, что произошло с Конором МакГрегором. Он очень много болтал и мне пришлось с ним разобраться. Если Хабиб продолжит болтать в мой адрес, то с ним случится то же самое», — сказал Флойд.

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Ранее Нурмагомедов вызвал Мейвезера на бой, и тот принял вызов. Причем Флойд заявил о том, что такой поединок возможен только по правилам бокса. Однако президент UFC настаивает на том, чтобы бой прошел в октагоне.

Также Нурмагомедов предложил Мейвезеру провести два боя: один — по правилам ММА, а второй — в боксерском ринге.

При этом Мейвезер уже имеет опыт встречи с ММА-бойцом. В 2017 году он дрался по правилам бокса с МакГрегором и победил его техническим нокаутом в десятом раунде.