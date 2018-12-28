Флойд Мейвезер пригрозил Хабибу Нурмагомедову

Мейвезер заявил, что если российский боец продолжит много болтать в его сторону, то он повторит судьбу своего коллеги по цеху ирландца Конора МакГрегора.
«Все мы прекрасно знаем, что произошло с Конором МакГрегором. Он очень много болтал и мне пришлось с ним разобраться. Если Хабиб продолжит болтать в мой адрес, то с ним случится то же самое», — сказал Флойд.
Ранее Нурмагомедов вызвал Мейвезера на бой, и тот принял вызов. Причем Флойд заявил о том, что такой поединок возможен только по правилам бокса. Однако президент UFC настаивает на том, чтобы бой прошел в октагоне.
Также Нурмагомедов предложил Мейвезеру провести два боя: один — по правилам ММА, а второй — в боксерском ринге.
При этом Мейвезер уже имеет опыт встречи с
6 октября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC, задушив ирландца и заставив того сдаться в четвертом раунде.