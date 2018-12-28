Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Авангард
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз2
Аризона Койотс1
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс4
Анахайм Дакс2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
06:30
Финляндия U205
Казахстан U200
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс2
Колорадо Эвеланш1
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Барыс
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз2
Ванкувер Кэнакс4
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс5
Миннесота Уайлд2
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз4
Баффало Сэйбрз1
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз0
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс1
Калгари Флэймз4
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
04:00
Швейцария U202
Канада U203
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингОТ6
Филадельфия Флайерз5
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Спартак
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз2
Нью-Джерси Дэвилз5
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк РейнджерсОТ3
Коламбус Блю Джэкетс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз5
Детройт Ред Уингз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз3
Каролина Харрикейнз1
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Ак Барс
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
02:30
Словакия U202
Швеция U205
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
20:30
Слован
Нефтехимик
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
27.12
Россия U204
Дания U200
Футбол. Зарубежный
27.12
Саутгемптон1
Вест Хэм Юнайтед2
Все события
Фоторепортажи
6Главный африканец «Спартака». Ему уже 40 лет
37Performance Сup: с валенком, балалайкой и в футболке «Спартака»
09:51 (мск), источник: Vesti.kz

Флойд Мейвезер пригрозил Хабибу Нурмагомедову

Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший пригрозил чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

Наверх

Мейвезер заявил, что если российский боец продолжит много болтать в его сторону, то он повторит судьбу своего коллеги по цеху ирландца Конора МакГрегора.

«Все мы прекрасно знаем, что произошло с Конором МакГрегором. Он очень много болтал и мне пришлось с ним разобраться. Если Хабиб продолжит болтать в мой адрес, то с ним случится то же самое», — сказал Флойд.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Ранее Нурмагомедов вызвал Мейвезера на бой, и тот принял вызов. Причем Флойд заявил о том, что такой поединок возможен только по правилам бокса. Однако президент UFC настаивает на том, чтобы бой прошел в октагоне.

Также Нурмагомедов предложил Мейвезеру провести два боя: один — по правилам ММА, а второй — в боксерском ринге.

При этом Мейвезер уже имеет опыт встречи с ММА-бойцом. В 2017 году он дрался по правилам бокса с МакГрегором и победил его техническим нокаутом в десятом раунде.

6 октября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC, задушив ирландца и заставив того сдаться в четвертом раунде.

Курбан Бердыев ответил на предложение возглавить "Астану" или "Кайрат"
Россию освистали в Канаде и придушили новыми правилами
Москва вместо тюрьмы: «Спартак» вернет Промеса
От Медведевой до Смолова: самые ужасные провалы года
Кучеров уронил хоккейную Америку. Сейчас он круче всех в НХЛ
Овечкин не забивает, но заставляет Америку рыдать от восторга
Брагин: Дания отдала игру Канаде и готовилась к России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь