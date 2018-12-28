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10:27 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин впервые за пять лет остался без номинации на звание «Боксер года»

Сайт Worldboxingnews.net огласил номинантов на звание «Боксера года» по итогам 2018 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

В прошлом году награду от WBN в четвертый раз в карьере получил Геннадий Головкин, однако на этот раз казахстанца не оказалось даже в числе кандидатов. Таким образом, GGG впервые с 2013 года остался без номинации.

Как отмечает WBN, за звание «Боксер года» точно поборются украинец Василий Ломаченко и мексиканец Сауль «Канело» Альварес. Компанию им могут составить Александр Усик, Майки Гарсия, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, Теренс Кроуфорд, Наоя Иноуэ, Мэнни Пакьяо, Александр Гвоздик, Каллум Смит и ряд других боксеров.

Полный список претендентов на награду от WBN будет обнародован 2 января. Голосование продлится до 18 января.

Напомним, Головкин признавался «Боксером года» по версии WBN в 2013, 2014 и 2015 годах, а в 2016-м его гегемонию прервал Ломаченко. Годом позже казахстанец взял своеобразный реванш у украинца.

В сентябре этого года Головкин проиграл в матче-реванше Альваресу, тем самым потерпев первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

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