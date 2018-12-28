Головкин впервые за пять лет остался без номинации на звание «Боксер года»
Сайт Worldboxingnews.net огласил номинантов на звание «Боксера года» по итогам 2018 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сайт Worldboxingnews.net огласил номинантов на звание «Боксера года» по итогам 2018 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В прошлом году награду от WBN в четвертый раз в карьере получил Геннадий Головкин, однако на этот раз казахстанца не оказалось даже в числе кандидатов. Таким образом, GGG впервые с 2013 года остался без номинации.
Как отмечает WBN, за звание «Боксер года» точно поборются украинец Василий Ломаченко и мексиканец Сауль «Канело» Альварес. Компанию им могут составить Александр Усик, Майки Гарсия, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, Теренс Кроуфорд, Наоя Иноуэ, Мэнни Пакьяо, Александр Гвоздик, Каллум Смит и ряд других боксеров.
Полный список претендентов на награду от WBN будет обнародован 2 января. Голосование продлится до 18 января.
Напомним, Головкин признавался «Боксером года» по версии WBN в 2013, 2014 и 2015 годах, а в 2016-м его гегемонию прервал Ломаченко. Годом позже казахстанец взял своеобразный реванш у украинца.
В сентябре этого года Головкин проиграл в