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12:13 (мск), источник: Vesti.kz

Жанибек Алимханулы получил в соперники «наемного убийцу» из США с 13 нокаутами

Стал известен соперник казахстанского боксера-профессионала Жанибека Алимханулы (4−0, 1 КО) по пятому бою на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Возвращение на ринг 25-летнего Алимханулы намечено на 2 февраля в рамках вечера бокса во Фриско (штат Техас, США).

По информации BoxRec.com, соперником казахстанца будет американец Стивен Мартинес (18−4, 13 КО) по прозвищу The Hitman (наемный убийца). Поединок рассчитан на восемь раундов.

Для Алимханулы предстоящий бой станет третьим в США. В Штатах казахстанец дебютировал 28 сентября, когда единогласным решением победил колумбийца Карлоса Галвана (16−8−1, 15 КО). В ноябре Алимханулы встречался с американцем Воном Александером и выиграл раздельным решением судей.

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