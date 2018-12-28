Жанибек Алимханулы получил в соперники «наемного убийцу» из США с 13 нокаутами
Стал известен соперник казахстанского
Стал известен соперник казахстанского
Возвращение на ринг 25-летнего Алимханулы намечено на 2 февраля в рамках вечера бокса во Фриско (штат Техас, США).
По информации BoxRec.com, соперником казахстанца будет американец Стивен Мартинес (18−4, 13 КО) по прозвищу The Hitman (наемный убийца). Поединок рассчитан на восемь раундов.
Для Алимханулы предстоящий бой станет третьим в США. В Штатах казахстанец дебютировал 28 сентября, когда единогласным решением победил колумбийца Карлоса Галвана (16−8−1, 15 КО). В ноябре Алимханулы встречался с американцем Воном Александером и выиграл раздельным решением судей.