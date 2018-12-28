Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
20:30
Слован
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз2
Аризона Койотс1
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс4
Анахайм Дакс2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
06:30
Финляндия U205
Казахстан U200
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс2
Колорадо Эвеланш1
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз2
Ванкувер Кэнакс4
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс5
Миннесота Уайлд2
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз4
Баффало Сэйбрз1
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз0
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс1
Калгари Флэймз4
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
04:00
Швейцария U202
Канада U203
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингОТ6
Филадельфия Флайерз5
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз2
Нью-Джерси Дэвилз5
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк РейнджерсОТ3
Коламбус Блю Джэкетс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз5
Детройт Ред Уингз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз3
Каролина Харрикейнз1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
02:30
Словакия U202
Швеция U205
Все события
Фоторепортажи
9Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО. Фото с места событий
37Performance Сup: с валенком, балалайкой и в футболке «Спартака»
13:45 (мск), источник: Р-Спорт

Чудинов готовится к следующему бою под руководством тренера Гассиева

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Василий Конов-мл. Экс-чемпион WBA (Super) во втором среднем весе Федор Чудинов заявил РИА Новости, что к своему следующему бою будет готовиться под руководством Виталия Сланова, который также тренирует другого россиянина Мурата Гассиева.

Наверх

В активе 31-летнего Чудинова 18 побед при двух поражениях. Ранее чемпион WBA International сообщал РИА Новости, что его бой планируется на февраль. Свой последний поединок Чудинов провел в июле в Москве, раздельным решением судей победив француза Наджиба Мохаммеди. Сланов является первым тренером экс-чемпиона WBA и IBF в первом тяжелом весе Гассиева. Специалист вместе с Абелем Санчесом и сейчас работает с Гассиевым.

«Я сейчас во Владикавказе у Виталия Константиновича Сланова, тренируюсь под его руководством, начал работать с ним. Именно с ним буду готовиться (к следующему бою)», — сказал Чудинов по телефону.

Перед боем с Мохаммеди Чудинов готовился в США под руководством Абеля Санчеса, который работает с Гассиевым, Геннадием Головкиным, Денисом Шафиковым. «Трудно сказать, полечу ли еще к нему. Я один раз съездил, там много физической работы, а вот технической и боксерской — мало. У меня была одна “физика”. Да, были спарринги, но какой-то конкретной отработки не было. Так что если я и буду туда ездить, то только на “физику”. А сейчас буду готовиться у Сланова именно по боксу», — добавил боксер.

 Медведева рассказала, что ее бесит в мужчинах
Испанский тренер рассказал о пьянстве российских футболистов
Россию освистали в Канаде и придушили новыми правилами
«Локо»: провал в Европе, никакой Смолов и контракт Фернандеша
Канада обыграла Швейцарию во встрече молодежного ЧМ (видео)
Кучеров уронил хоккейную Америку. Сейчас он круче всех в НХЛ
Овечкин не забивает, но заставляет Америку рыдать от восторга
Цветков одной ногой на Кубке мира. Скучали по капитану?
Флойд Мейвезер пригрозил Хабибу Нурмагомедову
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь