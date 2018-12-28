Чудинов готовится к следующему бою под руководством тренера Гассиева
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Василий
В активе 31-летнего Чудинова 18 побед при двух поражениях. Ранее чемпион WBA International сообщал РИА Новости, что его бой планируется на февраль. Свой последний поединок Чудинов провел в июле в Москве, раздельным решением судей победив француза Наджиба Мохаммеди. Сланов является первым тренером
«Я сейчас во Владикавказе у Виталия Константиновича Сланова, тренируюсь под его руководством, начал работать с ним. Именно с ним буду готовиться (к следующему бою)», — сказал Чудинов по телефону.
Перед боем с Мохаммеди Чудинов готовился в США под руководством Абеля Санчеса, который работает с Гассиевым, Геннадием Головкиным, Денисом Шафиковым. «Трудно сказать, полечу ли еще к нему. Я один раз съездил, там много физической работы, а вот технической и боксерской — мало. У меня была одна “физика”. Да, были спарринги, но