Чудинов готовится к следующему бою под руководством тренера Гассиева

В активе 31-летнего Чудинова 18 побед при двух поражениях. Ранее чемпион WBA International сообщал РИА Новости, что его бой планируется на февраль. Свой последний поединок Чудинов провел в июле в Москве, раздельным решением судей победив француза Наджиба Мохаммеди. Сланов является первым тренером экс-чемпиона WBA и IBF в первом тяжелом весе Гассиева. Специалист вместе с Абелем Санчесом и сейчас работает с Гассиевым.

Перед боем с Мохаммеди Чудинов готовился в США под руководством Абеля Санчеса, который работает с Гассиевым, Геннадием Головкиным, Денисом Шафиковым. «Трудно сказать, полечу ли еще к нему. Я один раз съездил, там много физической работы, а вот технической и боксерской — мало. У меня была одна “физика”. Да, были спарринги, но какой-то конкретной отработки не было. Так что если я и буду туда ездить, то только на “физику”. А сейчас буду готовиться у Сланова именно по боксу», — добавил боксер.