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16:10 (мск), источник: Vesti.kz

Джукембаев высказался о смене весовой категории и назвал свои приоритеты на предстоящий год

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (14−0, 12 КО) в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о своих приоритетах на предстоящий год и высказался о переходе в другой дивизион.

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Ранее появилась информация о том, что Джукембаев рассматривает возможность перехода в полусреднюю весовую категорию, где выступает олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов (5−0, 4 КО).

«В этом году первостепенная задача — это дебютировать в США. Мы понимаем, что это придаст карьере хороший разгон. Также мы рассчитываем выйти на титульный бой. Для этого нужно пару поединков провести с более опытными и серьезными соперниками, а затем можно будет рассчитывать на встречу с ТОПами. Мне комфортно в моем весе. Я хочу встретится на ринге с чемпионом WBC Хосе Карлос Рамиресом, чемпионом WBA Кириллом Реллихом, обладателем пояса WBO Морисом Хукером. Особенный интерес для меня представляет возможность помериться силами с чемпионом мира в трех весовых категориях Хорке Линаресом», — отметил Джукембаев.

Ранее у Джукембаева возникли разногласия с президентом промоутерской компании Eye Of Tiger Managment Камилем Эстефаном, но контракт между ними остался в силе. Затем казахстанец выступил с заявлением, в котором рассказал об амбициозных планах на 2019 год.

Отметим, что 26 января в Монреале Джукембаев должен был встретиться с местным боксером Матье Жерменом (16−0, 8 КО), но канадец отказался от поединка.

27-летний Джукембаев выступает в профи с сентября 2015 года и все бои провел в Канаде. В последнем поединке, прошедшем 6 октября, казахстанец нокаутировал мексиканца Патрисио Морено (20−3, 14 КО).

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