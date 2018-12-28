Джукембаев высказался о смене весовой категории и назвал свои приоритеты на предстоящий год

«В этом году первостепенная задача — это дебютировать в США. Мы понимаем, что это придаст карьере хороший разгон. Также мы рассчитываем выйти на титульный бой. Для этого нужно пару поединков провести с более опытными и серьезными соперниками, а затем можно будет рассчитывать на встречу с ТОПами. Мне комфортно в моем весе. Я хочу встретится на ринге с чемпионом WBC Хосе Карлос Рамиресом, чемпионом WBA Кириллом Реллихом, обладателем пояса WBO Морисом Хукером. Особенный интерес для меня представляет возможность помериться силами с чемпионом мира в трех весовых категориях Хорке Линаресом», — отметил Джукембаев.