Джукембаев высказался о смене весовой категории и назвал свои приоритеты на предстоящий год

Ранее появилась информация о том, что Джукембаев рассматривает возможность перехода в полусреднюю весовую категорию, где выступает олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов (5−0, 4 КО).
«В этом году первостепенная задача — это дебютировать в США. Мы понимаем, что это придаст карьере хороший разгон. Также мы рассчитываем выйти на титульный бой. Для этого нужно пару поединков провести с более опытными и серьезными соперниками, а затем можно будет рассчитывать на встречу с ТОПами. Мне комфортно в моем весе. Я хочу встретится на ринге с чемпионом WBC Хосе Карлос Рамиресом, чемпионом WBA Кириллом Реллихом, обладателем пояса WBO Морисом Хукером. Особенный интерес для меня представляет возможность помериться силами с чемпионом мира в трех весовых категориях Хорке Линаресом», — отметил Джукембаев.
Ранее у Джукембаева возникли разногласия с президентом промоутерской компании Eye Of Tiger Managment Камилем Эстефаном, но контракт между ними остался в силе. Затем казахстанец выступил с заявлением, в котором рассказал об амбициозных планах на 2019 год.
Отметим, что 26 января в Монреале Джукембаев должен был встретиться с местным боксером Матье Жерменом (16−0, 8 КО), но канадец отказался от поединка.
27-летний Джукембаев выступает в профи с сентября 2015 года и все бои провел в Канаде. В последнем поединке, прошедшем 6 октября, казахстанец нокаутировал мексиканца Патрисио Морено (20−3, 14 КО).