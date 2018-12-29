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08:44 (мск), источник: Vesti.kz

Реванш Головкин — Альварес назван боем года по версии The Ring

Авторитетный журнал о боксе The Ring объявил победителей своих наград, которые присуждены по итогам 2018 года, передают Vesti.kz.

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8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Экс-чемпион в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин был представлен сразу в двух номинациях. В итоге его второй поединок с мексиканцем Саулем Альваресом назван боем года. Он также претендовал на «Событие года», но эта номинация досталась телеканалу HBO, который решил прекратить трансляции вечером бокса.

Боксером года журнал назвал абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика. Лучшим тренером стал наставник и отец Василия Ломаченко — Анатолий Ломаченко.

Победителем в номинации «Нокаут года» стала остановка в поединке Наойя Инуэ — Хуан Карлос Пайяно.

Возвращением 2018-го года назван супертяж Тайсон Фьюри. Также 12-й раунд его противостояния с Деонтеем Уайлдером стал раундом года.

А звания «Проспект года», на которое претендовал экс-боксер «Астана Арланс» Филип Хргович из Хорватии, удостоен Теофимо Лопес.

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