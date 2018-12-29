Реванш Головкин — Альварес назван боем года по версии The Ring

Экс-чемпион в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин был представлен сразу в двух номинациях. В итоге его второй поединок с мексиканцем Саулем Альваресом назван боем года. Он также претендовал на «Событие года», но эта номинация досталась телеканалу HBO, который решил прекратить трансляции вечером бокса.