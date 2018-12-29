Реванш Головкин — Альварес назван боем года по версии The Ring
Авторитетный журнал о боксе The Ring объявил победителей своих наград, которые присуждены по итогам 2018 года, передают Vesti.kz.
Авторитетный журнал о боксе The Ring объявил победителей своих наград, которые присуждены по итогам 2018 года, передают Vesti.kz.
Боксером года журнал назвал абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика. Лучшим тренером стал наставник и отец Василия Ломаченко — Анатолий Ломаченко.
Победителем в номинации «Нокаут года» стала остановка в поединке Наойя Инуэ — Хуан Карлос Пайяно.
Возвращением 2018-го года назван супертяж Тайсон Фьюри. Также 12-й раунд его противостояния с Деонтеем Уайлдером стал раундом года.
А звания «Проспект года», на которое претендовал