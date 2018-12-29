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10:55 (мск), источник: Р-Спорт

Боксер Усик объяснил, почему предпочитает русский язык украинскому

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик объяснил, почему разговаривает на русском языке чаще, чем на украинском.

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«Я рос в регионе, где почти все говорят по-русски. Поэтому в быту я чаще говорю на русском», — сказал боксер в интервью изданию «Экспресс».

Боксер подчеркнул, что считает родным украинский, на котором говорят его родители и говорили его предки.

Усик также отметил, что не говорит по-украински на публике, поскольку не владеет языком в достаточной степени, и пообещал это исправить.

Ранее Александр Усик попал в список номинантов на звание боксера года по версии WBC. В 2018 году украинский спортсмен стал обладателем Кубка Мохаммеда Али и абсолютным чемпионом, победив в финале россиянина Мурата Гассиева. Также боксер взял верх над британцем Тони Беллью и защитил титулы.

В разговоре с РИА Новости глава WBC Маурисио Сулейман назвал Усика лучшим боксером года.

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