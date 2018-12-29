Боксер Усик объяснил, почему предпочитает русский язык украинскому

«Я рос в регионе, где почти все говорят по-русски. Поэтому в быту я чаще говорю на русском», — сказал боксер в интервью изданию «Экспресс».

Боксер подчеркнул, что считает родным украинский, на котором говорят его родители и говорили его предки.

Усик также отметил, что не говорит по-украински на публике, поскольку не владеет языком в достаточной степени, и пообещал это исправить.

Ранее Александр Усик попал в список номинантов на звание боксера года по версии WBC. В 2018 году украинский спортсмен стал обладателем Кубка Мохаммеда Али и абсолютным чемпионом, победив в финале россиянина Мурата Гассиева. Также боксер взял верх над британцем Тони Беллью и защитил титулы.