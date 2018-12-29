Боксер Усик объяснил, почему предпочитает русский язык украинскому
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик объяснил, почему разговаривает на русском языке чаще, чем на украинском.
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик объяснил, почему разговаривает на русском языке чаще, чем на украинском.
«Я рос в регионе, где почти все говорят
Боксер подчеркнул, что считает родным украинский, на котором говорят его родители и говорили его предки.
Усик также отметил, что не говорит
Ранее Александр Усик попал в список номинантов на звание боксера года по версии WBC. В 2018 году украинский спортсмен стал обладателем Кубка Мохаммеда Али и абсолютным чемпионом, победив в финале россиянина Мурата Гассиева. Также боксер взял верх над британцем Тони Беллью и защитил титулы.
В разговоре с РИА Новости глава WBC Маурисио Сулейман назвал Усика лучшим боксером года.