Команда Лебедева ждет решений от Усика

«Мы ждем решений от команды Усика. Насколько я знаю, он примет решение уже после Нового года — будет ли он оставаться в этой весовой категории или перейдет в другую. А пока праздники, все отдыхают, и мы ждем, какие будут у Александра планы. Лебедев не против встретиться с Усиком. В то же время он хотел бы вернуться на ринг в апреле или мае следующего года», — сказал Корнилов по телефону.