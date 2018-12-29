Команда Лебедева ждет решений от Усика
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Василий
Как ранее сообщил РИА Новости Корнилов, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) постановила, что абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Усик и бывший обладатель титулов WBA и IBF, чемпион по версии WBA в отпуске Лебедев должны провести бой до 10 марта 2019 года.
«Мы ждем решений от команды Усика. Насколько я знаю, он примет решение уже после Нового года — будет ли он оставаться в этой весовой категории или перейдет в другую. А пока праздники, все отдыхают, и мы ждем, какие будут у Александра планы. Лебедев не против встретиться с Усиком. В то же время он хотел бы вернуться на ринг в апреле или мае следующего года», — сказал Корнилов по телефону.