«Этот бой проще сделать». «Канело» подсказали альтернативу трилогии с Головкиным
Журналист Boxingnews24.com Джефф Аранау высказался о потенциальном бое мексиканского боксера Сауля Альвареса (51−1−2, 34 КО) в мае, сообщает Sports.kz.
Журналист Boxingnews24.com Джефф Аранау высказался о потенциальном бое мексиканского боксера Сауля Альвареса (51−1−2, 34 КО) в мае, сообщает Sports.kz.
«У Golden Boy Promotions больше нет идей для «Канело», кроме его боя 4 мая.
Давид Лемье был бы достойным соперником для него — этот бой приведет больше подписчиков на DAZN. Также его будет проще сделать, чем третий бой с Головкиным, а также бой с Чарло, который дерется у Premier Boxing Champions", — пишет автор.
Напомним, ранее промоутеры «Канело» исключили вероятность проведения третьего боя с Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) в мае, однако такой вариант развития событий видится возможным в сентябре 2019 года.