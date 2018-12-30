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19:10 (мск), источник: Sports.kz

«Этот бой проще сделать». «Канело» подсказали альтернативу трилогии с Головкиным

Журналист Boxingnews24.com Джефф Аранау высказался о потенциальном бое мексиканского боксера Сауля Альвареса (51−1−2, 34 КО) в мае, сообщает Sports.kz.

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Источник: Reuters

«У Golden Boy Promotions больше нет идей для «Канело», кроме его боя 4 мая.

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Давид Лемье был бы достойным соперником для него — этот бой приведет больше подписчиков на DAZN. Также его будет проще сделать, чем третий бой с Головкиным, а также бой с Чарло, который дерется у Premier Boxing Champions", — пишет автор.

Напомним, ранее промоутеры «Канело» исключили вероятность проведения третьего боя с Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) в мае, однако такой вариант развития событий видится возможным в сентябре 2019 года.

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