Американское СМИ: «“Канело” боится третьего боя с Головкиным»

«Канело» же пока будет драться с другими парнями, потому что пока неясно, захочет ли он драться с GGG в третий раз. Головкин нанес урон «Канело» несколько раз в рематче, и тот может не принять на себя риск встретиться с казахстанским бойцом в третий раз", — пишет автор.