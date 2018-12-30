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20:13 (мск), источник: Sports.kz

Американское СМИ: «“Канело” боится третьего боя с Головкиным»

Автор сайта Boxingnews24.com Майк Смит оценил желание мексиканского боксера Сауля Альвареса провести третий поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

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«Это хороший вариант для Головкина.

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«Канело» же пока будет драться с другими парнями, потому что пока неясно, захочет ли он драться с GGG в третий раз. Головкин нанес урон «Канело» несколько раз в рематче, и тот может не принять на себя риск встретиться с казахстанским бойцом в третий раз", — пишет автор.

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса завершился скандальной ничьей, а второй поединок закончился победой мексиканского боксера решением большинства голосов судей.

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