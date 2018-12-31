«46−8 и 143−116». Стало известно, благодаря каким ударам «Канело» победил Головкина

На первое место редакция поставила рематч казахстанского боксера Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) и мексиканца Сауля Альвареса (51−1−2, 34 КО). Он прошел 15 сентября в Лас-Вегасе (США) и завершился победой «Канело» решением большинства голосов судей.

«Несмотря на то, что Головкин нанес больше ударов, чем Альварес — 234−202, судьи увидели победителем этого быстрого шахматного матча “Канело”. Альварес имел преимущество по ударам по корпусу — 46−8 и по силовым ударам — 143−116. Наш журналист Брайан Кэмпбелл посчитал этот бой 116−112 в пользу Головкина», — пишет CBS Sports.