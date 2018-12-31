«46−8 и 143−116». Стало известно, благодаря каким ударам «Канело» победил Головкина
Сайт издания CBS Sports опубликовал список лучших боксерских боев уходящего года, сообщает Sports.kz.
Сайт издания CBS Sports опубликовал список лучших боксерских боев уходящего года, сообщает Sports.kz.
На первое место редакция поставила рематч казахстанского боксера Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) и мексиканца Сауля Альвареса (51−1−2, 34 КО). Он прошел 15 сентября в
«Несмотря на то, что Головкин нанес больше ударов, чем Альварес — 234−202, судьи увидели победителем этого быстрого шахматного матча “Канело”. Альварес имел преимущество по ударам по корпусу — 46−8 и по силовым ударам — 143−116. Наш журналист Брайан Кэмпбелл посчитал этот бой 116−112 в пользу Головкина», — пишет CBS Sports.