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13:45 (мск), источник: Sports.kz

«46−8 и 143−116». Стало известно, благодаря каким ударам «Канело» победил Головкина

Сайт издания CBS Sports опубликовал список лучших боксерских боев уходящего года, сообщает Sports.kz.

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На первое место редакция поставила рематч казахстанского боксера Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) и мексиканца Сауля Альвареса (51−1−2, 34 КО). Он прошел 15 сентября в Лас-Вегасе (США) и завершился победой «Канело» решением большинства голосов судей.

«Несмотря на то, что Головкин нанес больше ударов, чем Альварес — 234−202, судьи увидели победителем этого быстрого шахматного матча “Канело”. Альварес имел преимущество по ударам по корпусу — 46−8 и по силовым ударам — 143−116. Наш журналист Брайан Кэмпбелл посчитал этот бой 116−112 в пользу Головкина», — пишет CBS Sports.

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