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17:38 (мск), источник: ТАСС

Мэйуэзер нокаутировал Насукаву в выставочном бою в Японии

ТАСС, 31 декабря. Американский боксер Флойд Мэйуэзер выиграл у японского кикбоксера Тэнсина Насукавы техническим нокаутом в первом раунде в выставочном поединке. Бой прошел в японской Саитаме на турнире организации Rizin.

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Источник: Reuters
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Поединок прошел по правилам бокса и состоял из трех раундов по три минуты. Соперники выступали в восьмиунцевых перчатках в весовой категории до 67,7 кг. Судьи не обслуживали поединок, и его результат не будет внесен в официальную статистику.

41-летний Мэйуэзер имеет на своем счету 50 побед (27 нокаутом), ни одного поражения в профессиональном боксе, что до недавнего времени было рекордом. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях. В последний раз американец выходил на ринг 26 августа 2017 года, когда победил техническим нокаутом в 10-м раунде ирландца Конора Макгрегора.

Насукава стал первым японским бойцом, который вышел на ринг против Мэйуэзера. Он провел в смешанных единоборствах четыре поединка, одержав во всех победы (три досрочно), в кикбоксинге на его счету 28 побед (22 нокаутом), ни одного поражения. В кикбоксинге Насукава побеждал таких соперников, как таец Ванчалонг и бывший чемпион мира среди боксеров-профессионалов по версии Международной боксерской федерации (IBF) таец Амнат Руенроенг.

За этот бой Мэйуэзер может заработать около $90 млн. Гарантированный гонорар боксера составит $62 млн, оставшуюся сумму он рассчитывает заработать за счет продаж платных трансляций.

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