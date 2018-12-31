Мэйуэзер нокаутировал Насукаву в выставочном бою в Японии

Источник: Reuters

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Поединок прошел по правилам бокса и состоял из трех раундов по три минуты. Соперники выступали в восьмиунцевых перчатках в весовой категории до 67,7 кг. Судьи не обслуживали поединок, и его результат не будет внесен в официальную статистику.

41-летний Мэйуэзер имеет на своем счету 50 побед (27 нокаутом), ни одного поражения в профессиональном боксе, что до недавнего времени было рекордом. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях. В последний раз американец выходил на ринг 26 августа 2017 года, когда победил техническим нокаутом в 10-м раунде ирландца Конора Макгрегора.

Насукава стал первым японским бойцом, который вышел на ринг против Мэйуэзера. Он провел в смешанных единоборствах четыре поединка, одержав во всех победы (три досрочно), в кикбоксинге на его счету 28 побед (22 нокаутом), ни одного поражения. В кикбоксинге Насукава побеждал таких соперников, как таец Ванчалонг и бывший чемпион мира среди боксеров-профессионалов по версии Международной боксерской федерации (IBF) таец Амнат Руенроенг.