Головкину подобрали десять кандидатов на первый бой в 2019 году
В прошлом сентябре GGG впервые проиграл и лишился всех титулов.
В прошлом сентябре GGG впервые проиграл и лишился всех титулов.
Журналист Майк Смит в своей статье на Boxingnews24.com составил список из десяти кандидатов для
Свой последний бой 36-летний Головкин провел в сентябре 2018 года, когда в
«1. Джермалл Чарло. Всемирный боксерский совет надеется устроить поединок Головкина с временным чемпионом WBC;.
2. Роб Брант. Парень, о котором говорил тренер GGG Абель Санчес, как о возможном сопернике на первый бой в 2019 году. Брант единогласным решением побил Риоту Мурату. Он доминировал и избивал японца все 12 раундов.
3. Билли Джо Сондерс. Не очень хороший вариант для Головкина на данный момент. Сондерс совсем недавно сдал положительный
4. Дэниэл Джейкобс. Головкин уже однажды побил Джейкобса, поэтому нет никакой необходимости драться с ним в ненужном
5. Деметриус Андраде. Это не очень хороший вариант для Головкина. Андраде — высокий левша, который любит много двигаться. GGG будет, в конечном итоге, просто гоняться за Андраде по рингу, как в случае с Джейкобсом. Для казахстанца этот поединок выглядит скучным в перпективе. Бой, в котором он будет преследовать парня, всеми силами пытающегося испортить сражение;.
6. Сауль Альварес. Хорошая опция для Головкина — вновь подраться с «Канело». Однако, вряд ли это произойдет уже в следующем поединке. Альварес некоторое время будет биться с другими соперниками и неясно, захочет ли вообще в третий раз выйти против Головкина. GGG несколько раз потрясал «Канело» во втором бою, поэтому есть вероятность, что мексиканец не станет рисковать и встречаться с казахстанским боксером снова;.
7. Каллум Смит. Переход в суперсредний вес, чтобы встретиться с чемпионом Всемирной боксерской Суперсерии Смитом, был бы отличным сражением для Головкина, однако это рискованно;.
8. Сергей Деревянченко. Интересный бой, если Головкин не будет против подраться с парнем, который проиграл Джейкобсу в 12 раундах. У Деревянченко нет титула, поэтому вариант выглядит сомнительным;.
9. Хильберто Рамирес. Если бы Головкин подписал контракт с Top Rank, то неплохой мог бы получиться бой, ведь Рамирес дерется на ESPN. Поединок состоится только на этом канале;.
10. Хосе Ускатеги. Головкину понадобится большой запас сил, чтобы проивостоять Ускатеги, который стал походить на