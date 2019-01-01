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16:20 (мск), источник: Vesti.kz

Головкину подобрали десять кандидатов на первый бой в 2019 году

В прошлом сентябре GGG впервые проиграл и лишился всех титулов.

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Источник: Reuters

Журналист Майк Смит в своей статье на Boxingnews24.com составил список из десяти кандидатов для экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) на его первый бой в новом 2019 году.

Свой последний бой 36-летний Головкин провел в сентябре 2018 года, когда в матче-реванше проиграл мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 35 КО). Тем самым GGG потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе. Возвращение казахстанца на ринг намечено на весну 2019 года.

«1. Джермалл Чарло. Всемирный боксерский совет надеется устроить поединок Головкина с временным чемпионом WBC;.

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2. Роб Брант. Парень, о котором говорил тренер GGG Абель Санчес, как о возможном сопернике на первый бой в 2019 году. Брант единогласным решением побил Риоту Мурату. Он доминировал и избивал японца все 12 раундов. Из-за высокой скорости Бранта Головкину будет очень трудно, если не завершит дело нокаутом. GGG не сможет справиться с таким темпом, поэтому необходимо пытаться закончить такой поединок досрочно;.

3. Билли Джо Сондерс. Не очень хороший вариант для Головкина на данный момент. Сондерс совсем недавно сдал положительный допинг-тест на вещество, повышающее производительность. Если Головкин хочет быть уверен, что сражается только с чистыми бойцами, то ему следует идти в другом направлении;.

4. Дэниэл Джейкобс. Головкин уже однажды побил Джейкобса, поэтому нет никакой необходимости драться с ним в ненужном матч-реванше. Джейкобс вероятно будет бегать от GGG весь бой и надеяться на сомнительное судейское решение в его пользу. Даже если Головкин вновь побьет Дэниэла — американец этого не признает и снова будет жаловаться на судей, заявляя, что больше заслужил победу. GGG должен сражаться с теми, кто действительно пойдет с ним в смелый бой, а не станет бегать, как Джейкобс;.

5. Деметриус Андраде. Это не очень хороший вариант для Головкина. Андраде — высокий левша, который любит много двигаться. GGG будет, в конечном итоге, просто гоняться за Андраде по рингу, как в случае с Джейкобсом. Для казахстанца этот поединок выглядит скучным в перпективе. Бой, в котором он будет преследовать парня, всеми силами пытающегося испортить сражение;.

6. Сауль Альварес. Хорошая опция для Головкина — вновь подраться с «Канело». Однако, вряд ли это произойдет уже в следующем поединке. Альварес некоторое время будет биться с другими соперниками и неясно, захочет ли вообще в третий раз выйти против Головкина. GGG несколько раз потрясал «Канело» во втором бою, поэтому есть вероятность, что мексиканец не станет рисковать и встречаться с казахстанским боксером снова;.

7. Каллум Смит. Переход в суперсредний вес, чтобы встретиться с чемпионом Всемирной боксерской Суперсерии Смитом, был бы отличным сражением для Головкина, однако это рискованно;.

8. Сергей Деревянченко. Интересный бой, если Головкин не будет против подраться с парнем, который проиграл Джейкобсу в 12 раундах. У Деревянченко нет титула, поэтому вариант выглядит сомнительным;.

9. Хильберто Рамирес. Если бы Головкин подписал контракт с Top Rank, то неплохой мог бы получиться бой, ведь Рамирес дерется на ESPN. Поединок состоится только на этом канале;.

10. Хосе Ускатеги. Головкину понадобится большой запас сил, чтобы проивостоять Ускатеги, который стал походить на боксера-перфоратора, а не того слизняка, которого Мэтт Коробов побил в 2014 году. Ускатеги очень сильно бьет, он молод, атлетичен и у него прекрасные боксерские навыки. Нелегкий бой для GGG. Еще один поединок, в котором Головкину понадобится лишь нокаут для победы, — написал автор.

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