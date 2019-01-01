Международный боксерский форум в 2019 году пройдет в Екатеринбурге
МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Международный боксерский форум пройдет в Екатеринбурге в июне 2019 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Международный боксерский форум пройдет в Екатеринбурге в июне 2019 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
«Мы будем повышать планку в следующем году. В Екатеринбурге в июне пройдет Международный боксерский форум. Основные мероприятия — мужской и женский чемпионаты мира», — сказал Кремлев.
Первый Международный боксерский форум прошел в феврале 2018 года в Сочи. В рамках форума состоялся полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.