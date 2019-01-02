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12:04 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ озвучили дату поединка Юбенка-младшего с олимпийским чемпионом

Стали известны детали поединка во втором среднем весе между британцами Крисом Юбенком-младшим и олимпийским чемпионом Джеймсом Дигейлом.

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Изначально пара должна была встретиться в прошлом году. Команды договорились организовать встречу 8 декабря. Однако данный бой так и не состоялся.

Как сообщает BosingScene, в данный момент обе стороны дали устное согласие на встречу. Поединок должен будет состояться 23 февраля в Лондоне.

Ожидается, что об этом официально объявят уже в ближайшее время.

Добавим, что выступая в среднем весе, Юбенк мог стать соперником казахстанца Геннадия Головкина в сентябре 2016 года в Лондоне, но сорвал переговоры. В итоге промоутеру Эдди Хирну, который договаривался о том поединке, пришлось свести GGG с другим британцем — Келлом Бруком, который поднялся на два веса и проиграл техническим нокаутом в пятом раунде.

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