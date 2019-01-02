СМИ озвучили дату поединка Юбенка-младшего с олимпийским чемпионом

Изначально пара должна была встретиться в прошлом году. Команды договорились организовать встречу 8 декабря. Однако данный бой так и не состоялся.

Как сообщает BosingScene, в данный момент обе стороны дали устное согласие на встречу. Поединок должен будет состояться 23 февраля в Лондоне.

Ожидается, что об этом официально объявят уже в ближайшее время.