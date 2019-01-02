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12:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Спасибо, мистер Мейвезер». Японский кикбоксер после поражения рассказал о величии Флойда

Американец Флойд Мейвезер одержал досрочную победу над японским кикбоксером Тенсином Тацукавой.

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Их встреча состоялась 31 декабря в Японии в рамках турнираа Rizin. Поединок прошел по правилам бокса. Американец трижды отправлял соперника в нокдаун в первом раунде, после чего рефери принял решение остановить бой.

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После поражения Нацукава сообщил, что недооценил Мейвезера.

«Я много и усердно работал, будучи представителем боевого мира. Карате, кикбоксинг, ММА, бокс. Когда я впервые получил предложение, я принял его в одно мгновение. Я посчитал, что это была моя большая жизненная возможность. Не смотря на то, что весовая категория была предложена иная, не та, к которой я привык — я не должен был бежать от вызова. Дни после поединка прошли в размышлениях. Я думал о многих вещах. И в конце концов я пришел к выводу, что не жалею ни о чем. Да, я разочарован в себе, так как думал, что мог сделать лучше. Но я продолжу принимать все вызовы. Я понял, что недостаточно усердно работал. Буду использовать поражение, чтобы себя улучшить, стать сильнее. Я осознал, насколько велик Мейвезер. Я его недооценил. И теперь обещаю подняться на такой же уровень. Мне может потребоваться некоторое время на то, чтобы превратиться в основго человека в индустрии. Продолжайте поддерживать меня. Всем, кто работал над тем, чтобы этот бой состоялся, большое спасибо. Спасибо большое, мистер Мейвезер, большое спасибо», — цитирует бойца BoxingScene.

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