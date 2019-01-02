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12:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Так, просто сбросил ржавчину». Мейвезер рассказал о подготовке к поединку с Нацукавой

Экс-чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер-младший назвал своего недавнего соперника в лице японского кикбоксера Тенсина Нацукавы «крутейшим бойцом».

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Источник: РИА "Новости"

При этом в своем комментарии он озвучил, что не готовился к поединку. Сама же выставочная встреча в Японии завершилась досрочной победой Флойда.

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Ветеран смог трижды в первом раунде отправить Тенсина в нокдаун, и судья принял решение остановить бой.

«Я хочу поблагодарить Тенсина за шоу. Нацукава до сих пор не побежден, я сделал это только для того, чтобы развлечь фанатов. Я сказал: “Почему бы и нет?” Я все еще в отставке, все еще 50−0. Тенсин — настоящий чемпион и крутейший боец. Тенсин, держи голову выше. Я хочу, чтобы фанаты со всего мира поддержали его. Он отличный парень и великолепный чемпион. Как думаете, я готовился к бою? Конечно же, нет. Вся подготовка — пару раз показался в зале, немножечко подвигался в спарринге с Дэкуаном Мэйсем. И то даже спаррингом назвать сложно. Так, просто сбросил ржавчину», — приводит слова Мейвезера BoxingScene.

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