«Так, просто сбросил ржавчину». Мейвезер рассказал о подготовке к поединку с Нацукавой

«Я хочу поблагодарить Тенсина за шоу. Нацукава до сих пор не побежден, я сделал это только для того, чтобы развлечь фанатов. Я сказал: “Почему бы и нет?” Я все еще в отставке, все еще 50−0. Тенсин — настоящий чемпион и крутейший боец. Тенсин, держи голову выше. Я хочу, чтобы фанаты со всего мира поддержали его. Он отличный парень и великолепный чемпион. Как думаете, я готовился к бою? Конечно же, нет. Вся подготовка — пару раз показался в зале, немножечко подвигался в спарринге с Дэкуаном Мэйсем. И то даже спаррингом назвать сложно. Так, просто сбросил ржавчину», — приводит слова Мейвезера BoxingScene.