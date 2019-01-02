Промоутер обидчика Головкина раскрыл его секрет победы над Мэйвезером
Промоутер Оскар де ла Хойя уверен, что его звездный клиент Сауль «Канело» Альварес смог бы взять реванш у Флойда Мэйвезера за поражение 2013 года, сообщает Sports.kz.
Промоутер Оскар де ла Хойя уверен, что его звездный клиент Сауль «Канело» Альварес смог бы взять реванш у Флойда Мэйвезера за поражение 2013 года, сообщает Sports.kz.
— Я думаю, что этот бой может состояться, если Флойд сильно захочет денег. Без сомнения, я думаю, что «Канело» побил бы Мэйвезера.
Стратегия бы заключалась в работе джебом, нанесении большого количества комбинаций, использовании углов и оказывании давления, как это делал Хулио Сезар Чавес. Так он бы его победил, — сказал Оскар, слова которого приводит Boxingscene.com.
Напомним, что в 2018 году «Канело» решением судей взял верх над