Промоутер обидчика Головкина раскрыл его секрет победы над Мэйвезером

Источник: AFP 2018

— Я думаю, что этот бой может состояться, если Флойд сильно захочет денег. Без сомнения, я думаю, что «Канело» побил бы Мэйвезера.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Стратегия бы заключалась в работе джебом, нанесении большого количества комбинаций, использовании углов и оказывании давления, как это делал Хулио Сезар Чавес. Так он бы его победил, — сказал Оскар, слова которого приводит Boxingscene.com.