WBA назвала лучший бой 2018 года

Бой Ломаченко — Линарес состоялся 12 мая на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В шестом раунде украинец впервые в карьере оказался в нокдауне, но в десятом победил нокаутом и отобрал у соперника титул чемпиона WBA (Super) в легком весе.