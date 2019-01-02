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13:34 (мск), источник: Vesti.kz

WBA назвала лучший бой 2018 года

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назвала поединок украинца Василия Ломаченко (12−1, 9 КО) и венесуэльца Хорхе Линареса (45−4,28 КО) лучшим боем 2018 года. Об этом сообщает XSport.ua со ссылкой на пресс-службу организации.

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Источник: AP 2018

Бой Ломаченко — Линарес состоялся 12 мая на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В шестом раунде украинец впервые в карьере оказался в нокдауне, но в десятом победил нокаутом и отобрал у соперника титул чемпиона WBA (Super) в легком весе.

12 декабря Ломаченко на той же арене единогласным решением победил пуэрториканца Хосе Педрасу (25−2, 12 КО) и добыл еще один пояс — по версии WBO.

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