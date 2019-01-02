WBA назвала лучший бой 2018 года
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назвала поединок украинца Василия Ломаченко (12−1, 9 КО) и венесуэльца Хорхе Линареса (45−4,28 КО) лучшим боем 2018 года. Об этом сообщает XSport.ua со ссылкой на
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назвала поединок украинца Василия Ломаченко (12−1, 9 КО) и венесуэльца Хорхе Линареса (45−4,28 КО) лучшим боем 2018 года. Об этом сообщает XSport.ua со ссылкой на
Бой Ломаченко — Линарес состоялся 12 мая на арене Madison Square Garden в
12 декабря Ломаченко на той же арене единогласным решением победил пуэрториканца Хосе Педрасу (25−2, 12 КО) и добыл еще один пояс — по версии WBO.