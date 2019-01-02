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17:35 (мск), источник: Sports.kz

«Глобальный культ». Головкина сравнили с Мохаммедом Али

Зарубежный портал Thegruelingtruth.net в своем материале поделился мыслями о феномене казахстанца Геннадия Головкина после его поединков с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, сообщает Sports.kz.

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«Теперь GGG это что-то вроде позднего Мохаммеда Али, глобальная суперзвезда, которая выглядит дважды пострадавшей благодаря недалёким и непроницаемым процессам в спорте, который не может сам себе помочь.

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Победа «Канело», хотя и приятная по началу, в итоге мало поможет росту и увеличению его популярности среди аудитории. Два спорных решения, которые огорчили Геннадия Головкина, чудовищно увеличили размер его «народа», сделав это глобальным культом. Не нужно побеждать, чтобы быть победителем. Это бокс. Это жизнь", — написано в материале.

Напомним, казахстанец Геннадий Головкин провёл свой последний бой 15 сентября, на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, против мексиканца «Канело» Альвареса. Этот поединок закончился победой мексиканца решением судей.

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