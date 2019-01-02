«Глобальный культ». Головкина сравнили с Мохаммедом Али

«Теперь GGG это что-то вроде позднего Мохаммеда Али, глобальная суперзвезда, которая выглядит дважды пострадавшей благодаря недалёким и непроницаемым процессам в спорте, который не может сам себе помочь.

Победа «Канело», хотя и приятная по началу, в итоге мало поможет росту и увеличению его популярности среди аудитории. Два спорных решения, которые огорчили Геннадия Головкина, чудовищно увеличили размер его «народа», сделав это глобальным культом. Не нужно побеждать, чтобы быть победителем. Это бокс. Это жизнь", — написано в материале.