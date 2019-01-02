«Заслужить уважение Головкина». Озвучены необычные детали «боя года»

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«Я не согласен с тем, что Вы не рассматриваете второй бой Головкин — «Канело» победителем номинации «бой года». С того места, где я сидел (и я смотрел бой несколько раз с тех пор, как увидел воочию на T-Mobile Arena), рематч на звание чемпиона мира в среднем весе был так хорош, как вообще может быть бокс.

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Я считаю, в поединке была драма, которая прогрессировала вместе с боем. Подтвердит ли «Канело» свои слова перед боем, и не будет отступать от Головкина? Да. Сможет ли «Канело» оставаться в центре ринга? Да. Сможет ли он заслужить уважение Головкина? Да. Сможет ли GGG внести улучшения? Да. Сможет ли GGG задать темп, который вымотает «Канело» в поздних раундах? Да. Будут ли они оба давать жару в чемпионских раундах? Да!", — написал Фишер.