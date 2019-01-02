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17:24 (мск), источник: Vesti.kz

Данияр Елеусинов и экс-боксер «Астана Арланс» попали в рейтинг самых перспективных боксеров мира

Чемпион Северной Америки в легком весе по версии NABF 21-летний американец Теофимо Лопес (11−0, 9 КО) стал лучшим проспектом 2018 года по версии телеканала ESPN.

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Источник: AP 2018

Награда вручается с 2000 года. Ее первым обладателем стал мексиканец Хулио Диас, а в разные годы победителями становились будущие чемпионы мира — пуэрториканец Мигель Котто, нигериец Самюэл Питер, британец Амир Хан, американцы Джермейн Тейлор, Виктор Ортис, Дэниэл Джейкобс и Эррол Спенс-младший, украинец Василий Ломаченко, мексиканец Сауль «Канело» Альварес и другие.

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В 2018 году Лопес дебютировал в формате десяти раундов и завоевал свои первые титулы в профи-боксе. Из четырех боев американец выиграл три досрочно.

Девятое место в рейтинге лучших проспектов по версии ESPN занял олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов (5−0, 3 КО). В 2018 году полусредневес перешел в профи и выиграл все пять боев. По два раза Елеусинов дрался в США и Великобритании, а еще один его поединок прошел в Монако.

Восьмую строчку в рейтинге ESPN занял хорватский супертяжеловес Филип Хргович (7−0, 5 КО), который в любителях выигрывал «бронзу» Олимпиаду-2016 и дважды становился чемпионом Всемирной боксерской серии (WBS) с казахстанским клубом «Астана Арланс». В 2018 году он победил во всех пяти боях, а в трех случаях завершал поединки нокаутом.

Всего в рейтинге лучших проспектов 2018 года от ESPN представлены 15 боксеров. Прошлогодний победитель — американец Райан Гарсия (17−0, 4 КО) — на этот раз расположился на третьем месте.

Главные события 2018 года
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Рейтинг проспектов ESPN:
1. Теофимо Лопес (11−0, 9 КО) — США, легкий вес;
2. Шакур Стевенсон (9−0, 5 КО) — США, второй полулегкий;
3. Райан Гарсия (17−0, 4 КО) — США, второй полулегкий;
4. Вирджил Ортис-младший (11−0, 11 КО) — США, первый полусредний;
5. Джерон Эннис (22−0, 20 КО) — США, полусредний;
6. Джош Келли (8−0, 6 КО) — Великобритания, полусредний;
7. Дэвин Хани (20−0, 13 КО) — США, легкий;
8. Филип Хргович (7−0, 5 КО) — Хорватия, супертяжелый;
9. Данияр Елеусинов (5−0, 3 КО) — Казахстан, полусредний;
10. Эфе Аджагба (8−0, 7 КО) — Нигерия, супертяжелый;
11. Дэниэл Дубойс (9−0, 8 КО) — Великобритания, первый тяжелый;
12. Шохжахон Эргашев (15−0, 14 КО) — Узбекистан, первый полусредний;
13. Джошуа Буатси (9−0, 7 КО) — Великобритания, полутяжелый;
14. Рубен Вилья (14−0, 5 КО) — США, полулегкий;
15. Джозеф Адорно (11−0, 10 КО) — США, легкий.

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