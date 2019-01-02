Головкин продолжил падение в P4P-рейтинге престижного американского издания

Казахстанский боксер Геннадий Головкин в нем расположился лишь на седьмой позиции. Напомним, в 2018 году GGG потерял сразу четыре пояса чемпиона мира в среднем весе: один — за отказ от обязательной защиты, еще три — проиграв мексиканцу Саулю Альваресу в рематче.