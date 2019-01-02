Головкин продолжил падение в P4P-рейтинге престижного американского издания

Казахстанский боксер Геннадий Головкин в нем расположился лишь на седьмой позиции. Напомним, в 2018 году GGG потерял сразу четыре пояса чемпиона мира в среднем весе: один — за отказ от обязательной защиты, еще три — проиграв мексиканцу Саулю Альваресу в рематче.
P4P-рейтинг Boxingscene.com:
1. Теренс Кроуфорд (34−0, 25 КО).
2. Василий Ломаченко (12−1, 10 КО).
3. Майки Гарсия (39−0, 30 КО).
4. Сауль Альварес (51−1−2, 34 КО).
5. Александр Усик (16−0, 12 КО).
6. Срисакет Сор Рунгвисаи (47−4−1, 41 КО).
7. Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО).
8. Наоя Иноуэ (17−0, 15 КО).
9. Эррол Спенс (24−0, 21 КО).
10. Лео Санта Крус (35−1−1, 19 КО).