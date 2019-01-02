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18:48 (мск), источник: Sports.kz

Головкин продолжил падение в P4P-рейтинге престижного американского издания

Популярный сайт о боксе Boxingscene.com опубликовал обновленную версию своего рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound), сообщает Sports.kz.

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Источник: Reuters

Казахстанский боксер Геннадий Головкин в нем расположился лишь на седьмой позиции. Напомним, в 2018 году GGG потерял сразу четыре пояса чемпиона мира в среднем весе: один — за отказ от обязательной защиты, еще три — проиграв мексиканцу Саулю Альваресу в рематче.

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P4P-рейтинг Boxingscene.com:

1. Теренс Кроуфорд (34−0, 25 КО).

2. Василий Ломаченко (12−1, 10 КО).

3. Майки Гарсия (39−0, 30 КО).

4. Сауль Альварес (51−1−2, 34 КО).

5. Александр Усик (16−0, 12 КО).

6. Срисакет Сор Рунгвисаи (47−4−1, 41 КО).

7. Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО).

8. Наоя Иноуэ (17−0, 15 КО).

9. Эррол Спенс (24−0, 21 КО).

10. Лео Санта Крус (35−1−1, 19 КО).

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