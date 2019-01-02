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18:50 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанская «GGG среди женщин» показала тренировки в лагере Головкина

Казахстанская профи-боксерша Аида Сатыбалдинова опубликовала на странице в социальной сети видео своих тренировок в лагере Биг Беар, Калифорния, сообщает Sports.kz.

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«Моя первая тренировка в этом году в Big Bear. Где кстати тренируется GGG.

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Моя подготовка к бою продолжается, увидимся 26 января!!!", — подписала публикацию в Instagram Аида.

Следующий поединок Аиды, также известной как «GGG среди женщин», состоится 26 январе в Тихуане (Мексика), ее соперница пока неизвестна.

Напомним, в этом лагере также тренируется казахстанец Геннадий Головкин, под руководством тренера Абеля Санчеса.

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