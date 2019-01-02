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21:10 (мск), источник: Vesti.kz

Двукратный олимпийский чемпион узнал соперника по первому бою после поражения от Ломаченко

Двукратный олимпийский чемпион из Кубы Гильермо Ригондо (17−1, 11 КО) свой следующий бой проведет 13 января в американском Лос-Анджелесе, сообщает VRinge.com.

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Соперником Ригондо будет 29-летний мексиканец Даниэль Росас (21−4−1, 13 КО). который ранее дважды безуспешно претендовал на титул «временного» чемпиона WBO в двух весах.

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В прошлом году Росас провел всего один бой, выиграв у соперника с рекордом 0−2, а единственный поединок в 2017-м умудрился проиграть оппоненту с рекордом 3−1−2.

Для 38-летнего Ригондо предстоящий бой станет первым под эгидой проекта Premier Boxing Champions промоутера Эла Хаймона. Кубинец последний раз выходил на ринг в декабре 2017 года, когда техническим нокаутом в шестом раунде проиграл украинцу Василию Ломаченко (12−1, 9 КО). Это поражение стало первым в карьере Ригондо.

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