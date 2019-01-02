Двукратный олимпийский чемпион узнал соперника по первому бою после поражения от Ломаченко

Соперником Ригондо будет 29-летний мексиканец Даниэль Росас (21−4−1, 13 КО). который ранее дважды безуспешно претендовал на титул «временного» чемпиона WBO в двух весах.

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В прошлом году Росас провел всего один бой, выиграв у соперника с рекордом 0−2, а единственный поединок в 2017-м умудрился проиграть оппоненту с рекордом 3−1−2.