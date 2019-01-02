«Достиг в рематче с Головкиным». «Канело» поддержали в номинации «Боец года»
Эксперт зарубежного журнала The Ring Дуглас Фишер оценил выдвижение мексиканского боксёра Сауля «Канело» Альвареса на звание «Боец года», сообщает Sports.kz.
Эксперт зарубежного журнала The Ring Дуглас Фишер оценил выдвижение мексиканского боксёра Сауля «Канело» Альвареса на звание «Боец года», сообщает Sports.kz.
«Лично я, несмотря на все проблемы и скандалы не имел никаких проблем с «Канело» как кандидатом. Не беря во внимание бой с Филдингом, он достиг достаточно в рематче с Геннадием Головкиным, чтобы занять место рядом с Василием Ломаченко, Наоей Иноуэ и Тайсоном Фьюри как претендент на звание «бойца года» 2018.
Он бился с Головкиным в агрессивной манере, на которую осмеливалось лишь несколько средневесов, и был успешен в этом, достаточно, чтобы бой был близким на протяжении 12 горячих раундов. Я посчитал ничью, как и все остальные, я понимал, что было больше одного раунда, которые можно было засчитать в ту или другую сторону, так что я бы не стал называть это плохим судейским решением. Вполне честно называть это «спорным» или «обсуждаемым», и это правда горячо обсуждается в среде боксерских фанатов, благодаря преданности поклонников обоих звезд, но это далеко не первая ситуация по типу «не тот парень выиграл»", — заявил Фишер.
Напомним, казахстанец Геннадий Головкин провёл свой последний бой 15 сентября, на