«Достиг в рематче с Головкиным». «Канело» поддержали в номинации «Боец года»

«Лично я, несмотря на все проблемы и скандалы не имел никаких проблем с «Канело» как кандидатом. Не беря во внимание бой с Филдингом, он достиг достаточно в рематче с Геннадием Головкиным, чтобы занять место рядом с Василием Ломаченко, Наоей Иноуэ и Тайсоном Фьюри как претендент на звание «бойца года» 2018.

Он бился с Головкиным в агрессивной манере, на которую осмеливалось лишь несколько средневесов, и был успешен в этом, достаточно, чтобы бой был близким на протяжении 12 горячих раундов. Я посчитал ничью, как и все остальные, я понимал, что было больше одного раунда, которые можно было засчитать в ту или другую сторону, так что я бы не стал называть это плохим судейским решением. Вполне честно называть это «спорным» или «обсуждаемым», и это правда горячо обсуждается в среде боксерских фанатов, благодаря преданности поклонников обоих звезд, но это далеко не первая ситуация по типу «не тот парень выиграл»", — заявил Фишер.