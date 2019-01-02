Мейвезер похвастался девятью миллионами долларов за победу над японской звездой ММА

Источник: Reuters

Их показательный бой прошел 31 декабря на турнире Rizin в Японии.

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Поединок был рассчитан на три раунда, но уже в первом Мейвезер трижды отправил Нацукаву в нокдаун, после чего рефери остановил встречу.

Перед боем Мейвезер заявлял, что получит девять миллионов долларов. После поединка американец опубликовал в «историях» Instagram видео с наличными.