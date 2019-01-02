Мейвезер похвастался девятью миллионами долларов за победу над японской звездой ММА
Американский боксер Флойд
Американский боксер Флойд
Их показательный бой прошел 31 декабря на турнире Rizin в Японии.
Поединок был рассчитан на три раунда, но уже в первом Мейвезер трижды отправил Нацукаву в нокдаун, после чего рефери остановил встречу.
Перед боем Мейвезер заявлял, что получит девять миллионов долларов. После поединка американец опубликовал в «историях» Instagram видео с наличными.
Ранее Мейвезер заявил, что даже не готовился к бою против Нацукавы, а 20-летний японец признался, что недооценил 41-летнего соперника. За этот поединок американца потроллили его бывшие соперники — филиппинец Мэнни Пакьяо и ирландец Конор МакГрегор.