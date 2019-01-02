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21:14 (мск), источник: Vesti.kz

Мейвезер похвастался девятью миллионами долларов за победу над японской звездой ММА

Американский боксер Флойд Мейвезер-младший показал девять миллионов долларов, которые он получил за победу над японцем Тенсином Нацукавой.

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Источник: Reuters

Их показательный бой прошел 31 декабря на турнире Rizin в Японии.

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Поединок был рассчитан на три раунда, но уже в первом Мейвезер трижды отправил Нацукаву в нокдаун, после чего рефери остановил встречу.

Перед боем Мейвезер заявлял, что получит девять миллионов долларов. После поединка американец опубликовал в «историях» Instagram видео с наличными.

Ранее Мейвезер заявил, что даже не готовился к бою против Нацукавы, а 20-летний японец признался, что недооценил 41-летнего соперника. За этот поединок американца потроллили его бывшие соперники — филиппинец Мэнни Пакьяо и ирландец Конор МакГрегор.

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Мейвезер похвастался девятью миллионами долларов за победу над японской звездой ММА
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