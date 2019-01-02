Тренер непобежденного чемпиона мира сделал заявление о бое с Головкиным
Тренер британского боксера Каллума Смита (25−0, 18 КО) Джо Галлахер признался, что хотел бы получить большой бой для своего подопечного, сообщает Sports.kz.
Тренер британского боксера Каллума Смита (25−0, 18 КО) Джо Галлахер признался, что хотел бы получить большой бой для своего подопечного, сообщает Sports.kz.
Одним из таковых наставник чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBA Super назвал казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО).
— Каллум хочет больших имен, он ни от кого не уклоняется и всегда дерется с лучшими.
Он хочет продолжить делать это и в 2019 году. Мы хотели бы подраться с Андре Уордом, Саулем Альваресом — это тоже хороший бой.
Также есть Баду Джек, Дмитрий Бивол и Геннадий Головкин. Еще есть потенциальный объединительный бой с Хильберто Рамиресом, — сказал Галлахер.