Тренер непобежденного чемпиона мира сделал заявление о бое с Головкиным

Одним из таковых наставник чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBA Super назвал казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО).

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— Каллум хочет больших имен, он ни от кого не уклоняется и всегда дерется с лучшими.

Он хочет продолжить делать это и в 2019 году. Мы хотели бы подраться с Андре Уордом, Саулем Альваресом — это тоже хороший бой.