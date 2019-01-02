Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Борнмут
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Челси0
Саутгемптон0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хаддерсфилд0
Бернли0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Хэм Юнайтед0
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вулверхэмптон Уондерерс0
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
23:00
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23:59
Швеция U20
Швейцария U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3.01
Канада U20
Финляндия U20
Хоккей. НХЛ
3.01
Оттава Сенаторз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
3.01
Детройт Ред Уингз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
3.01
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3.01
США U20
Чехия U20
Хоккей. НХЛ
3.01
Даллас Старз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
3.01
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
3.01
Аризона Койотс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3.01
Россия U20
Словакия U20
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России обыграла Канаду на молодежном ЧМ
20Лучшие спортивные фото 2018 года
22:31 (мск), источник: Sports.kz

Тренер непобежденного чемпиона мира сделал заявление о бое с Головкиным

Тренер британского боксера Каллума Смита (25−0, 18 КО) Джо Галлахер признался, что хотел бы получить большой бой для своего подопечного, сообщает Sports.kz.

Наверх

Одним из таковых наставник чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBA Super назвал казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО).

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

— Каллум хочет больших имен, он ни от кого не уклоняется и всегда дерется с лучшими.

Он хочет продолжить делать это и в 2019 году. Мы хотели бы подраться с Андре Уордом, Саулем Альваресом — это тоже хороший бой.

Также есть Баду Джек, Дмитрий Бивол и Геннадий Головкин. Еще есть потенциальный объединительный бой с Хильберто Рамиресом, — сказал Галлахер.

 «Я бы критиковал Головкина». Эксперт Ring TV сделал признание
«Заслужить уважение Головкина». Озвучены необычные детали «боя года»
«Ему сломали палку»: как Устюгов взял бронзу в Германии
Овечкин отказался от участия в Матче звезд НХЛ
Братья Березуцкие присоединятся к штабу «Витесса» 3 января
«Я никого не бил». Сапрыкин — о внезапной посадке в Воронеже
Россиянин признан первой звездой декабря в НХЛ
Тренер россиян обещает уйти, если его лыжника поймают на допинге
«Боруссия» объявила о переходе игрока в «Челси» за € 64 млн
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь